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Samsun'da evsiz vatandaşlara barınma imkanı - Son Dakika
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Samsun'da evsiz vatandaşlara barınma imkanı

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, sokakta yaşayan evsiz vatandaşlara barınma olanağı sağlıyor. Başkan Demirtaş, bir vatandaşı ev kiralayarak ona sıcak bir yuva sağladı. Ayrıca, kimsesizler evi projesiyle kış aylarında barınacak yeri olmayanlara sıcak bir yuva sunacaklarını belirtti.

Samsun\'da evsiz vatandaşlara barınma imkanı
17.12.2023 - 14:04,
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Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, özellikle soğuk kış aylarında, çeşitli kaynaklardan gelen bildirimler doğrultusunda sokakta yaşayan evsiz vatandaşlara barınma olanağı tanıyor.

İlkadım ilçesinde sosyal belediyeciliği hakim kılan Başkan Demirtaş, sokakta kalan vatandaşların yanında olmaya, dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Mahalle ziyaretleri kapsamında Hastanebaşı Mahallesi sakinleri tarafından gelen yardım çağrısı ile Sosyal Yardım Müdürlüğü ekiplerine talimat veren Başkan Demirtaş, cami avlusunda yatan 58 yaşındaki kimsesiz C.T. adlı vatandaşı sıcak yuvaya kavuşturdu. Evsiz ve kimsesi olmadığı tespit edilen C.T. adlı vatandaşa ev kiralayan Başkan Demirtaş, hayır çarşısındaki eşyalarla Kadın Koordinasyon Merkezi ekipleri tarafında evi baştan aşağı hazır hale getirdi. 58 yaşındaki kimsesiz vatandaşı kaldığı evde ziyaret eden Demirtaş, onunla sohbet edip hayat hikayesini dinledi.

Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bizi biz yapan ortak sevdamız İlkadım'a 'Şehrül-Emin' olarak yaptığınız belki de en iyi hizmetlerden biri olan açılış için gün sayan Şefkat Evi (kimsesizler evi) projemiz kimsesiz vatandaşlarımıza sıcak bir yuva olacak. Bu projemiz özellikle kış aylarında kalacak yeri olmayanlara sıcak bir yuva olacak. Her şeyini eksiksiz düşündüğümüz tesise getirdiğimiz vatandaşımıza barınma, yemek, temizlik ve sağlık hizmetlerini yanında gün içerisinde vakit geçirecekleri sosyal alanlar ile spor aktiviteleri yapacak kompleksler de yer alacak. Sosyal hayata yeniden adapte olabilmesi için her şeyi yapacağız. Bizlere ihtiyaç duyan kimsesizlere ulaşana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Onlar bilsinler ki kimsesizlerin yanında biz varız, en zor anlarında da her daim olacağız" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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