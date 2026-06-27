Samsun'da Gerçeği Aratmayan Deprem Tatbikatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Gerçeği Aratmayan Deprem Tatbikatı

27.06.2026 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TAKE Derneği, AFAD akreditasyon kapsamında Terme'de deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

Samsun'un Terme ilçesinde TAKE Derneği tarafından AFAD akreditasyonu kapsamında gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD Akreditasyon Sistemi kapsamında çalışmalarını sürdüren Terme Arama Kurtarma Ekibi (TAKE) Derneği, ilçede bulunan metruk binada deprem tatbikatı yaptı. Samsun İl AFAD Müdürlüğü görevlileri de tatbikatta derneğin çalışmalarını takipte bulundu.

Terme Çay Mahallesi'nde bulunan 2 katlı metruk bir binada gerçekleştirilen tatbikatta TAKE ekiplerine, AFAD yetkilileri tarafından afet durumunda yapılması gerekenler, teçhizat kullanımı, alan ve bina kontrollerinin yanı sıra afetzedelere müdahaleler anlatıldı.

Afet çağrısıyla toplanan TAKE ekibi, tüm teknik teçhizatla hızla bölgeye intikal ederek operasyonun komuta merkezi olacak çadırları kurdu. Enkaz çevresinde tam sessizlik sağlanarak fiziki gözlem, akustik dinleme ve sesli çağrı yöntemleriyle depremzedelerin yer tespiti gerçekleştirildi. Senaryo gereği binanın alt katında sıkıştığı tespit edilen afetzede, ekibin hızlı müdahalesi sonucu delici ve kesici aletlerle sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Tatbikata TAKE'den 35 gönüllünün katılım sağladığını ve tatbikatın başarıyla sonuçlandığını kaydeden TAKE Başkanı Arif Çelik, "AFAD ile akredite öncesindeki eğitim tatbikatında bulunmaktayız. 35 kişilik ekibimizle beraber metruk binada yapılan enkaz çalışmasında arkadaşlarımız gerçeği aratmayan tatbikatı tamamladığına şahit oluyoruz. Güvenlik önlemlerini alarak, AFAD'ın nezdinde güzel bir çalışma yapıyoruz. Birkaç hafta sonra akredite çalışmalarımızı tamamladıktan sonra ekibimiz devletimizi temsil edebilecek kapasiteye gelecektir. Katılan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ülkemizdeki bu tür sivil toplum örgütlerinin çoğalarak doğaya ve insanlara acil durumlarda yardım etmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Samsun İl AFAD Müdürlüğü Eğitmeni Kazım Artunç, "Terme Arama Kurtarma Ekibiyle yapmış olduğumuz akreditasyon sınavları çalışmalarını başarıyla tamamladık. Ekibimize en kısa sürede gün alıp sınavı başarılı şekilde bitirip belgemizi kazandırmayı düşünüyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Deprem Tatbikatı, Yerel Haberler, Sivil Toplum, Güvenlik, Deprem, Samsun, Eğitim, Yaşam, Yerel, Terme, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da Gerçeği Aratmayan Deprem Tatbikatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜİK verilerinde ortaya çıktı Bir kentimizde ölüm hızı zirve yaptı TÜİK verilerinde ortaya çıktı! Bir kentimizde ölüm hızı zirve yaptı
CHP’den Ak Parti’ye Geçen Keşan Belediye Başkanı Özcan’a Tepki Lokması CHP'den Ak Parti'ye Geçen Keşan Belediye Başkanı Özcan'a Tepki Lokması
Başkentte 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi Başkentte 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı: Çalan şarkı dikkat çekici Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı: Çalan şarkı dikkat çekici
Real Madrid’de Ceballos ile yollar ayrıldı Real Madrid'de Ceballos ile yollar ayrıldı
Deprem bağışları tartışması büyüyor: Haluk Levent iddialara yanıt verdi Deprem bağışları tartışması büyüyor: Haluk Levent iddialara yanıt verdi

22:09
Umut Altaş ABD’de hakim karşısına çıkacak: Gülistan’ın bedeninin yerini göstereceğim
Umut Altaş ABD'de hakim karşısına çıkacak: Gülistan'ın bedeninin yerini göstereceğim
21:51
Kurtlu tavuk skandalında Popeyes’tan açıklama var
Kurtlu tavuk skandalında Popeyes'tan açıklama var
21:05
Tıp fakültesi öğrencisi yurt odasında ölü bulundu
Tıp fakültesi öğrencisi yurt odasında ölü bulundu
20:35
Depremlerle sarsılan Venezuela’da tablo ağır Can kaybı bin 500’e dayandı
Depremlerle sarsılan Venezuela'da tablo ağır! Can kaybı bin 500'e dayandı
19:38
İYİ Parti’nin “Bayrak Açıyorum” mitingine Mansur Yavaş da katıldı
İYİ Parti’nin “Bayrak Açıyorum” mitingine Mansur Yavaş da katıldı
17:40
Dost sandığı İHA’nın saldırısında can verdi
Dost sandığı İHA'nın saldırısında can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 22:43:25. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Gerçeği Aratmayan Deprem Tatbikatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.