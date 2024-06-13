Samsun'da İki Mahallede Vatandaşlar Doğalgaz Bekliyor - Son Dakika
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Samsun'da İki Mahallede Vatandaşlar Doğalgaz Bekliyor

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Hastane ve Kökçüoğlu Mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, 20 yılı aşkın süredir doğalgaz bekliyor. Doğalgaz imkanından faydalanamadıklarını ve evlerindeki isten ve kokudan dolayı duramadıklarını belirten vatandaşlar, kentsel dönüşüm gerekçesiyle doğalgaz verilmediğini ifade etti. Vatandaşlar, doğalgaz taleplerini dile getirerek çözüm bekliyor.

13.06.2024 11:01
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Samsun merkezde bulunan iki mahallede yaşayan vatandaşlar 20 yılı aşkın süredir doğalgaz bekliyor. Toplanarak basın açıklaması yapan vatandaşlar, doğalgaz imkanından faydalanamadıklarını, evlerinde isten ve kokudan dolayı duramadıklarını söylediler.

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Hastane ve Kökçüoğlu Mahallelerine, 'kentsel dönüşüm kapsamında oldukları' gerekçesiyle doğalgaz verilmiyor. Hastane Mahallesi'nde toplanan vatandaşlar seslerini duyurmaya çalıştılar.

Hastane Mahallesi Muhtarı Süheyla Şen, "Bizim mahallemizin en önemli sorunu doğalgazdır. Kentsel dönüşüm kapsamında olduğumuz için bize doğalgaz verilmiyor. Kışın sadece bir odayı ısıtmak için 25-30 bin TL para harcıyoruz. Bizim emeklilerimizin aldığı maaş 10 bin TL. Biz diğer kışa borçlu giriyoruz. Burada insanlar yaşadıkları olumsuz şartlar nedeniyle hasta oldu. Bizim kentsel dönüşümde veya yerinde dönüşümde artık gözümüz yok. Mahallemize ivedi bir şekilde doğalgaz istiyoruz" dedi.

Vatandaşlar doğalgaz bekliyor

Vatandaş Emine Kayadürker, "Bizim dibimizde doğalgaz var, bizde yok. Benim 3 tane çocuğum var. 5 kişi aynı odada yatıyoruz. Sabah çocuklarımızı okula gönderirken soba yakmak zorundayız. Biz Hastane Mahallesi olarak kentsel dönüşüm olmayacaksa doğalgaz istiyoruz. Kentsel dönüşüm olmasın. Çünkü biz kira veremeyiz" diye konuştu.

Mevlüde Karatay, "Yemeklerimizi ocaktan çiğ alıyoruz. Tüp yakamıyoruz. Tüpler 700 TL olmuş. 3 kere evimizi badana yaptırdık. İsten, kokudan duramıyoruz. Bize doğalgaz versinler. '40 senedir Hastane Mahallesi yıkılacak' diyorlar. Kimse ne yıkıyor, ne yapıyor. Evlerimize bakım da yapamıyoruz. Her tarafımız pisliğin içinde duruyoruz. Biz doğalgazımızı istiyoruz" şeklinde konuştu.

Abdullah Yaz, "20 yılı aşkın süredir doğalgaz bekliyoruz. Başvurmadığımız yer kalmadı. Biz bu Samsun'un insanı değil miyiz? Bize neden doğalgazı vermiyorlar?" ifadelerini kullandı.

Ali Rıza Ay, "Biz artık doğalgaz istiyoruz. Çevremizde yakın yerlerimizde doğalgaz var. Bildiğimiz heyelan olan yerlerde bile doğalgaz var. Neden burada yok? Muhatap bulamıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Gerekli şartların oluşması gerekiyor"

SAMGAZ Genel Müdürü Yılmaz Kolsan ise şunları söyledi:

"Oranın şartları yerine gelmediği sürece biz orada bir şey yapamıyoruz. İmar olmalı, kentsel dönüşüm alanından çıkmalıdır. Biz burada son noktayız. Doğalgaz hatlarının yapılabileceği şartlara uygun hale gelmesi gerekiyor." - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da İki Mahallede Vatandaşlar Doğalgaz Bekliyor - Son Dakika

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