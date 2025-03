Samsun'da İnşaat Mühendislerine Şiddet Tepkisi

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN)- İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Hüseyin Talak, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir inşaatta görev yapan iki inşaat mühendisine hem fiziksel hem de sözlü şiddete maruz kaldıkları belirterek, "Meslektaşlarımıza yapılan bu çirkin saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz. Odamızın son dönemde defaten üzerinde durduğu üzere, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı, şantiye şefliği hakkındaki yönetmelik taslağının yetersiz ve ihtiyacı karşılamadığı açıktır" dedi.

Son zamanlarda çeşitli illerde görev yapan inşaat mühendislerinin sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalmasına tepki göstermek amacıyla Samsun'da basın açıklaması düzenlendi. Açıklamaya İnşaat Mühendisleri Odası Şamsun Şubesi, Yapı Denetimi ve Deprem Mühendisliği Derneği ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Cevat Öncü katıldı. İnşaat Mühendisleri Odası Şamsun Şube Başkanı Hüseyin Talak, şunları söyledi:

"Son dönemlerde şantiye sahalarında yapı denetimi görevlerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeye çalışan meslektaşlarımıza yönelik şiddet olayları çığ gibi büyümektedir. Odamız tarafından Uşak, Aydın, Adana, Denizli ve Tekirdağ'da yaşanan şiddet olaylarına karşı açıklamalar yapılmış, hukuki süreçlerde de meslektaşlarımızla dayanışma içerisinde olunmuştur. Ne yazık ki birkaç gün önce Tekkeköy ilçemizde yapı denetim firmasında yardımcı kontrol mühendisi olarak görev yapan meslektaşımız ve firma yetkilisi inşaat mühendisi meslektaşımız denetim hizmetini yerine getirdiği esnada yapı denetim firması yetkilisi üyemiz denetimini yaptığı inşaatın demirci kalfası tarafından hem fiziksel hem de sözlü şiddete maruz kalmıştır. Öncelikle İnşaat Mühendisleri Odası olarak meslektaşlarımıza yapılan bu çirkin saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz. Odamızın son dönemde defaten üzerinde durduğu üzere, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı, şantiye şefliği hakkındaki yönetmelik taslağının yetersiz ve ihtiyacı karşılamadığı açıktır. Meslektaşımızın yaşamış olduğu bu vahim olay da bunu açıkça ortaya koymaktadır.

Meslektaşımız olayın gerçekleştiği şantiyede denetim esnasında inşaatta şantiye şefi ve müteahhit bulunmadığı için ustalarla iletişime geçmek zorunda kalmış ve bunun sonucunda da saldırıya uğramıştır. Odamızın defaten belirttiği üzere her şantiye şefi sadece bir şantiyede ve tam zamanlı olarak görevlendirilmelidir. Mesleki faaliyetlerinin doğru, güvenilir ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için var gücüyle mücadele eden meslektaşlarımızın maruz kaldığı bu şiddet olayları, can güvenliklerini tehdit eden, sürdürülemez boyutlara ulaşmıştır. Bu yüzden şantiyelerde denetim ve yönetim görevini yürüten meslektaşlarımızın kamu görevlisi niteliğinde sayılması ve can güvenliklerinin sağlanmasının da bizzat kamu gücünün sorumluluğunda olması gerektiğini söylüyoruz."

"Bizler kamu görevi yapıyoruz"

Yapı Denetimi ve Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı Nazmi Şahin, Üzücü bir olayla karşı karşıyayız. Bu bir değil, iki değil, üç değil. Tekirdağ'da levyayla, Kuşadası'nda keserle, Adana'da silahla, Samsun'da yine demir parçasıyla bugün de Samsun'da. Bunun da sonu gelmeyecek gibi gözüküyor. Biz kamu görevi yapıyoruz. Neden bakanlık bir ses çıkartmıyor? Bunu anlamış değilim. Bakın çok zor bir şey değil bu. Kanuna bir madde koyacaksınız, biz bunu istiyoruz" diye konuştu.

Yapı Denetimi ve Deprem Mühendisliği Derneği Samsun Şube Başkanı Murat Akmeşe ise "Uygun yapıların yapılması olan bir mühendisimiz daha Samsun ilimizde sözlü ve fiili saldırıya uğrayarak darp edilmiştir. Anlaşılan o ki en son yaşadığımız nice canlarımızı kaybettiğimiz 6 şubat depremini çok çabuk unutmuşuz. Oysa ki depremden sonra bütün suçlamalar denetimci mühendislere yönelikti ve ilk sorumlular olarak yargılanmışlardı. Bizler 4708 sayılı yapı denetim hakkında kanun ve yönetmelikleri çerçevesinde kamu adına denetim yapan firmalarız. Dolayısıyla şantiye denetimine giden her mühendis kamu görevlisi niteliği taşımasına rağmen bu durum göz ardı edilmektedir. Yapılan her saldırı kamuya yapılan bir saldırıdır" dedi.