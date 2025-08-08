Samsun'da Kan Bağışı Kampanyası - Son Dakika
Samsun'da Kan Bağışı Kampanyası

08.08.2025 13:32
Hastane çalışanları ve hasta yakınları, yaz aylarında azalan kan bağışına destek oldu.

Samsun'da hastane çalışanları ve hasta yakınları, yaz aylarına düşen bağış sayılarına destek olmak amacıyla kan bağışında bulundu.

Samsun'da yaz aylarında azalan kan bağışlarına dikkat çekmek amacıyla Medicana International Samsun Hastanesi ile Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi iş birliğiyle anlamlı bir kampanya düzenlendi. Kampanya kapsamında hasta yakınları ve hastane çalışanları gün boyu kan bağışında bulundu.

Medicana International Samsun Hastanesi Başhekimi, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Murat Küsdül, kampanyanın önemine dikkat çekerek, "Yaz aylarında kan bağışlarında ciddi düşüşler yaşanıyor. Kan, yerine konulamayan hayati bir sıvıdır. Acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Bu nedenle Kızılay ile ortaklaşa bu kampanyayı düzenledik. Fuaye alanımıza kurulan stantlarda gün boyu kan bağışı alınıyor ve Kızılay'a teslim ediliyor" dedi.

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Sercan Çelik de hastanede düzenli olarak bağış kampanyaları gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Her gelişimizde olumlu geri dönüşler alıyoruz. Kan bağışı sadece afet anlarında değil, her zaman hayati önem taşıyor. Bağışçılara ve kampanyaya destek veren herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kampanyaya katılan gönüllülere termos ve çeşitli ikramlar hediye edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

