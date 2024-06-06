Samsun'da Kurban Pazarlarında Satışlar Düşüyor

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SAMSUN (İHA) – Samsun'da kurban pazarlarında esnaflık yapan besiciler yurt dışı kurbanlık fiyatı ile yurt içindeki kurbanlık arasındaki afaki fark nedeniyle satışlarının düştüğünü ve vatandaşların dini vecibelerini yurt dışına vekalet vererek gerçekleştirdiklerini söylediler.

Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarlarında beklenen hareketlilik henüz başlamadı. Kişi başı 18-40 bin TL arasında olan büyükbaş hissesi ile 10-20 bin TL arasında değişen küçükbaş kurbanlık fiyatları cep yakarken, besiciler de şu anda işlerin bekledikleri gibi olmadığını ifade etti. Besiciler, satışların düşmesini hayvanların pahalı olmasına ve yurt dışı kurbanlık bedellerinin düşük olmasına bağladı.

"Herkes bütçesine göre kurbanlık bakıyor"

Canik ilçesindeki pazarda ekonomisine uygun büyükbaş kurbanlık arayan fakat fiyatları pahalı bulan alıcı Hüseyin Karaca, "Pazara kurbanlık bakmaya geldik. Bütçemize göre uygun bir kurbanlık bulmaya çalışıyoruz. Herkes bütçesine göre kurbanlık bakıyor. İnşallah buluruz" dedi.

"Kurbanlıklar biraz pahalı olduğu için yurt dışına bağış yapıyorlar"

Yurt dışına yapılan bağış oranında bu yıl bir artış olduğunu, bu nedenle de kendi işlerinin düştüğünü ifade eden besici ve satıcı Mahmut Üst, "Bu yıl kurbanlık satışı oldukça durgun. Pahalılıktan dolayı kurban kesecek vatandaşlar yurt dışına bağış yapıyor. O yüzden pazarda kurban satışları durdu. Hafta sonu iş yapabilirsek önümüzü görebiliriz. Böyle devam ederse durumumuz iyi değil. Samsun'a 60 küçükbaş ile geldim 15 tanesinin ancak satabildim. Küçükbaşlar 10-20 bin TL arasında, tosunlarımız ise 100-170 bin TL arasında değişiyor" diye konuştu.

"Pazarın en büyüğü 250 bin TL'den pahalıya satıldı"

1 tondan ağır olan tosunu 250 bin TL'nin üstünde sattıklarına değinen satıcı Selçuk Şahin, "Bizim kurbanlık satışlarımız iyi gidiyor. 50 hayvan getirdim ve 15 hayvanım kaldı. 'Satışlar kötü' diyen besicinin pazara 20 yılda bir kez geldiğini düşünüyorum. Devamlı aynı pazara gelen satıcılar bilinir. Bir de kenarda parası olanlar kar yapmak amacıyla kurbana 1 ay kala mal alıp, kazanç sağlamak istiyor. 1 milyon TL'ye 15 mal alan satıcı pazarda umduğunu bulamıyor ve o yüzden satış yapamıyor. Ben ise sattığım malı 1-2 yıl önceden almışım, ucuza mal etmişim. Bugün sattığım kurbanlığı uyguna da versem zararım yok. Sattığım mallardan biri de pazarın en büyüklerinden. Canlı ağırlığı 1 tonu geçiyor. 250 bin TL'nin üzerinde bir fiyatta gitti. 7 hisseli bir satış oldu. Kişi başına da kemikli 100 kilodan fazla et düşecek" şeklinde konuştu.

Pazarda mallarını satmayı bekleyen diğer satıcılar ise "Türkiye genelinde et fiyatları düştü. Kurban malları ise hepten düştü. Mallar elimizde kaldı. Satamıyoruz. 16 hayvan getirdim ve sadece 2 hayvan satabildim. Fiyatlar çok uygun olmasına rağmen satamıyoruz. 100 bin TL'lik kurbanlığa 70-80 bin TL teklif ediyorlar. Kasap da düşük fiyat veriyor. Böyle bir dönem hiçbir bayram öncesi olmamıştı" ifadelerini kullandılar.

Satıcılar, bayrama az bir süre kala satışların artmasını umuyor. - SAMSUN