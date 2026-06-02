Samsun\'da Roman vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik hedefler masaya yatırıldı

02.06.2026 11:36  Güncelleme: 11:38
Samsun'da Roman vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik hedefler Roman Strateji Belgesi İl Eylem Planı Çalıştayı'nda masaya yatırıldı.

Valilik himayelerinde, Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Roman Strateji Belgesi İl Eylem Planı Çalıştayı", kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve Roman vatandaşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon Şehit Ömer Halisdemir Salonu'ndaki çalıştayda, Roman vatandaşlara yönelik 2026-2030 dönemini kapsayacak Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlıkları ele alındı. Eğitim, istihdam, sağlık, barınma, sosyal hizmetler ve genel politikalar başlıklarında yapılan değerlendirmelerle, Roman vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik hedefler masaya yatırıldı.

"Çözüm önerileri geliştireceğiz"

Çalıştayda konuşan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice Kumcağız, çalıştay kapsamında 6 ana tema üzerinde durulduğunu belirterek, "Eğitim, istihdam, barınma, sosyal destek, sosyal hizmetler ve genel politikalar başlıklarında derinlemesine değerlendirmeler yapıyoruz. Öncelikle Roman vatandaşlarımızın ihtiyaç ve sorunlarını belirleyecek, ardından çözüm önerileri geliştireceğiz. Amaç, Roman vatandaşlarımızın eğitim imkanlarının geliştirilmesi, yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve toplumla daha güçlü bir şekilde bütünleşmelerinin sağlanmasıdır" dedi.

"Daha kapsayıcı ve sürdürülebilir politikalar geliştirmeyi hedefliyoruz"

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında yerel ihtiyaçların belirlenmesine büyük önem verildiğini ifade ederek, "İlimizde hazırlanan ve yerel düzeyde uygulanan İl Eylem Planımızın birinci aşaması başarıyla tamamlanmıştır. Bugün gerçekleştirdiğimiz çalıştay, 2026-2030 dönemini kapsayacak ikinci aşama eylem planı hazırlıkları açısından büyük önem taşımaktadır. Kamu kurumlarımızın, yerel yönetimlerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, akademisyenlerimizin ve Roman vatandaşlarımızın ortak katkılarıyla daha kapsayıcı ve sürdürülebilir politikalar geliştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"Her zaman yanlarındayız"

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır da Roman vatandaşların toplumsal hayata katkılarına dikkat çekerek, "Roman kardeşlerimiz toplumumuzun en renkli değerleri arasında yer alıyor. Onlarla birlikte olmaktan, sorunlarımızı birlikte konuşmaktan ve daha iyi şeyler başarabilmek için birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Valiliğimiz olarak her zaman yanlarındayız" ifadelerini kullandı.

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Aile Sosyal Destek Uzmanı Mustafa Alper Duyum ise çalıştayın, Roman vatandaşların refah düzeylerinin artırılmasına yönelik 2030 yılına kadar izlenecek yol haritasının oluşturulmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Program, çalışma gruplarının değerlendirmeleri ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

Programa Samsun Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk de katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

