Samsun'da Sağlıkta Usulsüzlük Protestosu - Son Dakika
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Yerel

Samsun'da Sağlıkta Usulsüzlük Protestosu

Tez-Koop-İş Sendikası, Yenidoğan Çetesi'ne dikkat çekmek için protesto eylemi düzenledi.

05.11.2024 00:25
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Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Tez-Koop-İş Sendikası Samsun Şubesi, Yenidoğan Çetesi ve sağlık alanında yaşanan problemlere dikkati çekmek için protesto eylemi düzenledi. Yapılan açıklamada, "Emekçiler için bir cendereye dönüştürülen kar odaklı sağlık sistemi, küçücük bebeklerin canına kıyacak kadar kör vicdanlı suç şebekeleri yaratmayı başardı" denildi.

Tez-Koop-İş Sendikası Samsun Şubesi, Süleymaniye Geçidi'nde protesto eylemi düzenledi. Eylemde, "İşyerinde mobbinge, şiddete, tacize karşı kadınlar sendikalara" yazılı döviz açıldı.

Burada yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sağlıkta ticarileşme ölüm getiriyor. Son günlerde Türkiye gündemi çocuklara, kadınlara, hayvanlara yönelik vahşet haberleriyle çalkalanıyor. Toplumun artık bu kadarı da olmaz dediği ne varsa bir bir yaşanırken, yaşananlar midesi, vicdanı olan herkesi derinden sarsıyor. Son olarak 'Yenidoğan çetesi' olarak adlandırılan ve emekçi aileleri ve SGK'yı soymak için henüz dünyaya gözlerini yeni açmış bebeklerin canına kast eden bir şebeke açığa çıktı. Birtakım hastanelerin ve sağlık çalışanlarının adının geçtiği olayların buzdağının görünen kısmı olduğunu, yaşananların birkaç vicdansızın çıkarları uğruna yaptıkları kötülüklerin fazlasıyla ötesine geçtiğini görmek gerekiyor. Nicedir emekçiler için bir cendereye dönüştürülen kar odaklı sağlık sistemi, küçücük bebeklerin canına kıyacak kadar kör vicdanlı suç şebekeleri yaratmayı başardı.

Paylaşılan bilgilere göre doktor, 112 çalışanı, hemşire gibi sağlık elemanlarından oluşan şebeke, yeni doğan bebekleri tıbbi gereklilik olmadığı halde kendi belirledikleri hastanelerin yoğun bakım ünitelerine yönlendiriyor, hem yapılan veya yapıldı gösterilen tıbbi işlemler hem de yoğun bakım süreci üzerinden SGK'dan ve ailelerden kazanç elde edip vurgun yapıyorlardı. Gereksiz ve yanlış tıbbi uygulamalar, sessizlik gibi nedenlerle kimi çocukların ölümüne neden oldukları da tespit edilmiş durumda. Olayların açığa çıkmasıyla çocuğunu adı geçen hastanelerde dünyaya getirip de kaybeden aileler çocuklarının ölümlerinin araştırılmasını talep etmeye başladı. Olayların merkezinde bebeklerin olması işin vardığı noktayı çarpıcı şekilde ortaya çıkıyor. Ancak özellikle özel hastanelerin çeşitli usulsüzlüklerle SGK'yı soyduğu nicedir bilinen bir gerçektir. 2012 yılında SGK'nın, 2016 yılında Sayıştay'ın hazırladığı denetim raporlarında bu gerçekler açıkça ortaya çıkmıştı.

'Hastane sahiplerinin Sağlık Bakanı yapılmasıyla usulsüzlüklerin önü daha da açılmıştır'

Hastaneye başvuran her hastaya radyolojik görüntüleme yapan, kullanılmayan ilaç ve tıbbi cihazları kullanıldı gösteren, yatak kapasitesinin kat be kat üstünde yoğun bakım hastası kaydı olan, bir hastayı aynı gün farklı hastanelerde tedavi görmüş gibi gösteren, hatta ölmüş kişilere ameliyat yapan özel hastanelerin bu yollarla SGK'yı milyarlarca lira zarara uğrattığı anlatılıyordu bu raporlarda. Ancak İşsizlik Fonunda olduğu gibi büyük çoğunluğu işçi ve emekçilerin ücret kesintilerinden oluşan SGK'nın bütçesinin de sermaye sınıfına akmasında beis görmeyen yöneticilerimiz denetimleri arttırmamış, yaşananlara göz yummuştur. Hastane sahiplerinin Sağlık Bakanı yapılmasıyla usulsüzlüklerin, denetimsizliğin, cezasızlığın önü daha da açılmıştır. Tüm bunların sonucunda iş bebek öldürmeye kadar varmıştır. Tüm bu yaşananlar ülkeyi yönetenlerin 2000'li yılların başında devreye soktuğu ve sağlıkta kuyrukları bitirmeyi, herkesin kaliteli sağlık hizmetine kolayca ulaşmasını vaat ettiği 'sağlıkta dönüşüm' projesinin yarattığı yıkımı gözler önüne seriyor.

'Ülkeyi yönetenler yaşananların bedelini yine emekçilere yüklemeye çalışıyor'

Sağlığı kamusal bir hizmet olmaktan çıkarmayı amaçlayan bu projenin hem insanların nitelikli sağlık hizmetine erişimini engelleyeceği hem de sağlık emekçilerinin çalışma koşullarını alabildiğine kötüleştireceği yıllardır ifade ediliyor. Gelinen noktada iktidarının süslü cümlelerle pazarladığı sağlıkta dönüşüm projesinin emekçiler için sağlık sistemini nasıl bir cendereye dönüştürdüğü apaçık ortada.

Adı geçen hastanelerin kamulaştırılması yerine kapatılmasıyla binlerce masum sağlık emekçisi işsiz kaldı. Sağlık emekçilerine duyulan güven yerle bir edilerek sağlıkta şiddetin artmasının yolları döşendi. İl sağlık müdürleri, bakanlar soruşturma kapsamına girmedi. Meslek örgütleri ve sendikalar kapatılan hastanelerin kamulaştırılarak tekrar açılmasını, sağlıkta özelleştirme politikalarına son verilmesini, soruşturma kapsamının yetkilileri de içerecek şekilde genişletilmesini talep ediyor. Yaşananlar ücretsiz ve nitelikli sağlık hakkının emekçiler açısından hayati önemde bir mücadele talebi olduğunu ortaya koyuyor. Faşist rejimin ve sermaye sınıfının el ele emekçilerin yaşamını hiçe saymasına karşı meslek örgütlerinde, sendikalarda mücadele örgütlerinde bir araya gelip birlikte mücadele etmekten başka yol yok."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Sağlıkta Usulsüzlük Protestosu - Son Dakika

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