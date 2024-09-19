Samsun\'da Su Sıkıntısını Gideren Terfi Hattı Tamamlandı

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Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Kavak merkez ve 54 kırsal mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılayan ve kuraklıktan dolayı 3 günlük suyu kalan Kavak Güven Göleti'ni kurumaktan kurtaracak terfi hattının yapımını tamamladı. Divanbaşı Göleti'nden pompalanan su, Güven Göleti'ne can suyu oldu ve doldurmaya başladı.

Su seviyesi yüzde 3'e düşmüştü

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin sonucu olarak Türkiye'de de yaşanan kuraklık, 2024 yılında Samsun'un da su kaynaklarını fazlasıyla etkiledi. Söz konusu su kaynaklarından olan ve Kavak ilçesinin tamamı ile İlkadım, Atakum ve Bafra ilçelerine bağlı çok sayıda mahallenin su ihtiyacını karşılayan Kavak Güven Göleti'nde su miktarı, yüzde 3'e kadar düştü.

12 kilometrelik terfi hattı tamamlandı

Vatandaşların su sıkıntısı yaşamaması için harekete geçen SASKİ Genel Müdürlüğü, Divanbaşı Göleti'nden Güven Göleti'ne su takviyesi kararı aldı. İçme suyu terfi hattı projesinin startını veren SASKİ, iki gölet arasına 250 mm çapında 12 km uzunluğunda çelik, duktil ve PVC borular döşeyerek vanalar yerleştirdi. Ayrıca Divanbaşı Göleti'nden su pompalanması için yüzen bir platform inşa edildi. Ekiplerin özverili çalışmasıyla Seyitali, İdrisli ve Tepecik Mahallelerinden geçirilen içme suyu hattı 15 günde döşenerek tamamlandı.

Arıtıldıktan sonra şebekelere verilecek

Yapılan çalışmaların ardından 12 km uzunluğundaki içme suyu terfi hattı devreye alındı. Divanbaşı Göleti'nden saniyede 60 litre pompalanan su, Güven Göleti'ne başarıyla ulaştı. Su, Yaşar Doğu Mahallesi'ndeki Kavak Güven Göleti İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde arıtılıp memba kalitesine getirildikten sonra mahallelere dağıtılacak.

Kesintisiz suya önce 28 mahalle kavuşacak

İçme suyu terfi hattı sayesinde Güven Göleti'nden yararlanacak 54 mahalleden ilk etapta Kavak'ın Ahurlu, Alaçam, Azaklı, Bayındır, Bekdemir, Belalan, Çalbaşı, Çakallı, Çataltepe, Çiğdem, Divanbaşı, Duman, Emirli, Karacalar, Karantu, Kayaköy, Kazancı, Kethüda, Köseli, Mahmutlu, Ortaköy, Susuz, Tepecik, İlkadım'ın Akgöl, Bilmece, Çanakçı, Çelikalan ve Yukarı Avdan olmak üzere 28 mahalleye su verilecek.

Ardından da boru hatları ve bağlantıları tamamlanarak Atakum'un Akalan, Aslandamı, Ayvalı, Elmaçukuru, Erikli, Güneyköy, Karadüz, Kasnakçımermer, Şenyurt, Bafra'nın Asmaçam ile Kavak'ın Ağcakise, Alagömlek, Atayurt, Başalan, Bayraklı, Beybesli, Beyköy, Çarıklıbaşı, Çayırlı, Değirmencili, Karayusuflu, Karlı, Mahmutbeyli, Saraykent, Toptepe ve Yukarıçirişli Mahallelerine su verilecek.

"Güven Göleti'ni kurumaktan kurtardık"

Su sıkıntısı probleminin önüne geçecek hattı, kısa zamanda bitirmiş olmaktan memnuniyet duyduklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Güven Göleti, şehrimizin önemli su kaynaklarından biridir. Buradan Kavak ilçe merkezi ile İlkadım, Atakum ve Bafra ilçelerine bağlı çok sayıda kırsal mahallemize su temin ediyoruz. Lakin son yıllarda yeterli miktarda yağış olmaması, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kuraklık yaşanması sebebiyle göletimizde yüzde 3 oranında su kalmıştı. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüz ile soruna anında çözüm ürettik. Divanbaşı Göleti'nden Güven Göleti'ne su takviyesi için içme suyu terfi hattı döşedik. Meşakkatli bir çalışmayla su verilmeye başlanan Güven Göleti'ni, böylelikle kurumaktan kurtardık. Söz konusu mahallelerimizde kuraklıktan dolayı gelecek yıllarda inşallah bir daha su sıkıntısı yaşanmayacak. Başta SASKİ Genel Müdürlüğü yönetimimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi. - SAMSUN