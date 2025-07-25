Samsun'da Yatsı Ezanı ile Yangın Uyarısı

Samsun'da cami hoparlörlerinden yatsı ezanı sonrasında sıcak hava ve yangın uyarısı yapıldı.

Afrika çöl sıcaklarının etkisi altındaki Samsun'da tüm camilerden yatsı ezanı sonrasında Samsun Valiliği'nin uyarısı anons edildi.

"Tüm vatandaşların dikkatine" diye başlayan anonsta, "İlimiz genelinde sıcak hava dalgası etkili olmaktadır. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yangın çıkma riski son derece yüksektir. Bu nedenle açık alanlarda ateş yakılmaması, ormanlık alanlarda sigara içilmemesi, piknik alanlarında belirlenen yerler dışında ateş yakılmaması, piknik yapılan yerlerin temiz bırakılması, cam ve yanıcı atık maddelerinin doğaya bırakılmaması, herhangi bir durum veya yangın belirtisi göründüğünde, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı. - SAMSUN