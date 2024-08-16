Samsun Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü\'nden çocuklara Bursa ve Çanakkale gezisi

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Samsun Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Okul Destek Projesi'nde yer alan ve Gençlik Merkezi üyesi olan çocuklara Bursa ve Çanakkale illeri gezdirildi.

Havza Kaymakamlığının destekleri ile çocukların; psiko-sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, toplum uyumlarının sağlanması, ülkedeki tarihi değerleri yerinde görmeleri ve tanımaları amacıyla düzenlenen 3 günlük Bursa-Çanakkale gezisine 14 çocuk katıldı. Çocuklar üç gün boyunca Bursa'da Yeşil Cami, Ulu Cami, Muradiye Külliyesi, Panorama Müzesi, Orhan Gazi ve Osman Gazi Türbesi, Saat Kulesi ve tarihi Kozahan'ı ziyaret etti. Daha sonra ise Çanakkale'ye geçen çocuklar Şehitlik Anıtı, Aynalı Çarşı, Çanakkale Sıhhiye Açık Hava Müzesi, Çanakkale Savaşı Tabyaları ve Deniz Müzesi'ni gezdi.

Gezi hakkında bilgi veren Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, "Çocuklarımızın bu ziyaretlerde yaz tatili süreçlerinde farklı kültürleri gözlemlemeleri ve milli değerlerimizi tanımaları, çocuklarımızın kültürel zenginliklerini artırmaları, yeni yerleri gözlemleyerek tarihimiz hakkında yerinde bilgi edinmeleri ve bu sayede, ülkemiz ve tarihi gelişimi hakkında daha donanımlı hale gelmeleri sağlandı. Çocuklarımıza bu imkanın sağlamasından ötürü çocuklarımız, şahsım ve kurumum adına Havza Kaymakamımız Sayın Mustafa Ayvat'a teşekkür ederim" dedi. - SAMSUN