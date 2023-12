Samsun İtfaiyesi Teknik Altyapısını Güçlendirdi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, olması muhtemel doğal afetlerde daha hızlı ve etkili müdahalede bulunulması için itfaiye teşkilatının teknik altyapısını güçlendirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "İtfaiyemizin teknik donanımını son teknolojiyi içeren ekipmanlarla artırarak ekibimizi olması muhtemel her durum için daha güçlü ve hazırlıklı hale getiriyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, her türlü doğal afet durumunda daha hızlı ve etkili müdahalede bulunmak için itfaiye teşkilatının teknik altyapısı daha güçlü hale getiriyor. Bünyesine kazandırdığı yeni ekipmanlarla birlikte Samsun İtfaiyesi, olması muhtemel doğal afetlerde yaşanabilecek durumlara daha detaylı ve aktif müdahale edebilecek güce sahip oldu. Yeni ekipmanlar arasında hızlı ve etkili yangın söndürme yeteneklerine sahip yangın söndürme araçları, güvenli kurtarma operasyonları için özel olarak tasarlanmış ekipmanlar da yer alıyor.

"Her durum için daha güçlü daha hazır"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, itfaiye ekiplerinin doğal afetlerde gerek Samsun'da, gerek ihtiyaç dahilinde başka illerde büyük bir özveri, gayret ve cesaretle görev yaptıklarını söyledi. Başkan Demir, "Samsun itfaiyesi gerek deneyimli kadrosu, gerek teknik ekipmanları, gerek güçlü teşkilat yapısıyla çok ileri bir noktada. Şehrimizin dört bir noktasında itfaiye teşkilatımız konuşlanmış durumda ve başarıyla ekiplerimiz görevlerini yerine getirmeye devam ediyorlar. Bu noktada Samsun itfaiyesinin daha güçlü hale getirilmesi için son 4 buçuk yılda önemli adımlar attık. Son olarak aldığımız yeni ekipmanlarla birlikte İtfaiyemizin teknik altyapısını güçlendirdik. Her türlü afet durumuna karşı ekiplerimi her zaman hazır haldeler. Bunun ne kadar önemli olduğunu ülkemizde 6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem felaketinde bir kere daha gördük. Samsun itfaiyemiz deprem bölgesinde arama ve kurtarma çalışmalarında ilk andan itibaren aktif olarak yer aldılar ve birçok vatandaşımızı enkaz altından kurtardılar. Teşkilatımızın daha da güçlenmesi amacıyla tüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Meydana gelebilecek afet gibi olması muhtemel acil durumlara karşı hazırlıklı olmak adına teknolojik yeniliklere yatırım yapıyoruz. İtfaiyemizin teknik donanımını son teknolojiyi içeren ekipmanlarla artırarak ekibimizi olması muhtemel her durum için daha güçlü ve hazırlıklı hale getiriyoruz" şeklinde konuştu.

"Gücümüze güç kattık"

Alınan yeni ekipmanlar ile birlikte itfaiye teşkilatının güçlendiğini belirten Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Falcıoğlu, "Başta şehrimiz olmak üzere ülkemizde meydana gelebilecek acil durumlara karşı daha hazırlıklı hale getirmek ve vatandaşlarımızın güvenliğini en üst düzeyde tutmak için bu yeni ekipmanları satın aldık. Alınan ekipmanlar arasında 10 adet jeneratör, 17 adet dalgıç pompası, kaldırma yastıkları, kapı patlatma aparatları, demir kırıcı hilte, ayırıcı, kombi kesici, ram gibi birçok müdahale ve kurtarma ekipmanı yer alıyor. Teknolojiyi yakından takip ederek ekiplerimizin son yeniliklere ayak uydurmasını sağlıyoruz. Yeni araç gereç ekiplerin daha hızlı, daha güvenli ve daha etkili müdahale imkanı tanıyacak" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN