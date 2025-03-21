İmamoğlu'ndan ''Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz?'' sorusuna tek cümlelik yanıt - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'ndan ''Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz?'' sorusuna tek cümlelik yanıt

İmamoğlu\'ndan \'\'Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz?\'\' sorusuna tek cümlelik yanıt

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na emniyetteki ifadesinde, ''Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyor musunuz?'' diye soruldu. İmamoğlu, ''Ben herhangi bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum'' yanıtını verdi.

21.03.2025 21:48
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu terör ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı. Emniyete götürülen İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında ifadesi alındı.

İMAMOĞLU: ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANMAK İSTEMİYORUM

Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden İmamoğlu'na ilk olarak, "Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyor musunuz?" sorusu soruldu. İmamoğlu bu soruya, "Ben herhangi bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum" yanıtını verdi.

İBB'YE YÖNELİK OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan soruşturma başlatıldı.

Gözaltı kararları üzerine harekete geçen emniyet güçlerince, aralarında Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 90 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'ndan ''Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz?'' sorusuna tek cümlelik yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (41)

  • Murat Zor:
    eko bittin. hayatın yalan. kiminle dans ettiğini bilmiyorsun 438 477 Yanıtla
    Turgut Yıldız:
    Murat Ekrem ileride cumhurbaşkanı olunca kapısında ilk sen beklersin seversiniz böyle şeyleri 80 77
    Ömer GNC:
    hala ileride cumhurbaşkanı olacak diyen zavallılara acıyorum. sabıkalı ve diploma iptal edilen biri asla aday olamaz 68 73
    Erkan Toprakhisar:
    uzatmalarda 29 19
    Murat gelmez:
    senın karsında fetoya hocam hocam dıye dıye aglayanlar ..euro dolar calanlar var dıyor ..hırsız kımseye parasını caldırmaz dıyorsanırım...ayakkabı kutuları bızım ..kımse alamaz calamaz demek ıstıyor sanırım..ve haklıda..hırsız malını caldırmaz... 34 7
    ömer alyüz:
    Beni bul 1 7
    Uğur Kart:
    TURGUT REİS YOLA DEVAM EDİNCE SAKSOFON ÇALMAYA GELİRSİN SEVERSİN SEN SAKSOFON ÇALMAYI 1 0
  • Hakan1421:
    Balya balya milyon avrolar nereden geldi 392 270 Yanıtla
    mustafa kemal ünal:
    evet evet gözünle gördün ya ama biz ayakkabı kutularını gördük 72 54
  • Osman Donmez:
    Ne pişmanlığı aklı daha yapamadıklarında. 258 157 Yanıtla
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SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan ''Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz?'' sorusuna tek cümlelik yanıt - Son Dakika
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