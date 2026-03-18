ABD\'li Senatör Trump\'a savaşı bitirme taktiği verdi

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, İran'a yönelik olası askeri stratejiye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Graham, İran'a karşı kara harekâtına gerek olmadığını belirterek, kritik bir hedefe odaklanılması gerektiğini söyledi.

STRATEJİK HEDEF VURGUSU

Graham, İran ekonomisinin büyük ölçüde petrol ve doğalgaz gelirlerine dayandığını vurguladı. Bu gelirlerin önemli bir bölümünün Basra Körfezi'ndeki Khark Island üzerinden sağlandığını ifade eden Graham, söz konusu bölgenin savaşın seyrini değiştirebilecek önemde olduğunu dile getirdi.

"KARA HAREKATINA GEREK YOK"

ABD'nin İran'a yönelik geniş çaplı bir kara operasyonuna ihtiyaç duymadığını belirten Graham, daha sınırlı ancak etkili adımların tercih edilmesi gerektiğini savundu.

TRUMP'A SESLENDİ

Senatör Graham açıklamasında, "İran'a karadan saldırı düzenleme niyetimiz yok. Gelirinin yüzde 90'ı petrol ve doğalgazdan geliyor. Bu kapasitenin önemli kısmı da tek bir noktada toplanmış durumda." derken ABD Başkanı Donald Trump'a da,"Sayın Başkan, Khark Adası'nı alın ve bu savaş sona erecektir." sözleriyle seslendi.

ABD DAHA ÖNCE SALDIRDI

Amerika Birleşik Devletleri ordusu,14 Mart tarihinde Basra Körfezi'nde yer alan, İran'ın petrol ihracatı için kritik öneme sahip Hark Adası'na saldırı düzenledi. ABD ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, adadaki askeri hedeflerin tamamen imha edildiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıların Hark'ın petrol altyapısını hedef almadığını öne sürerek, "İran ya da başka herhangi biri Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin özgür ve güvenli geçişini engellemek için bir girişimde bulunursa, bu kararı derhal gözden geçireceğim" dedi ve petrol altyapısının da hedef alınabileceği tehdidinde bulundu.