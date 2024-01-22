Samsunlu İş Adamı Fatih Bıyık\'ın Cenazesi Havza\'da Defnedildi

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Samsunlu iş adamı Fatih Bıyık(57), Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi. Cenazeye Süleyman Soylu ve Mehmet Ağar da katıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde iş adamı ve eski Demokrat Parti İlçe Başkanı olan Fatih Bıyık, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü İstanbul'da özel bir hastanede hayatını kaybetti. Havza ilçesine getirilen Bıyık'ın cenazesi ikindi namazını müteakip Kevser Camisinde kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığına defnedildi.

Cenazeye katılan eski İçişleri Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu ile eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Bıyık ailesine taziyelerini iletti.

Cenazeye ayrıca; AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Saadet Partisi Milletvekili Mehmet Karaman, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı Fuat Köktaş, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, AK Parti İl Başkanı Mustafa Köse, siyaset ve iş dünyasında isimler, sivil toplum kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - SAMSUN