Samsunluların Tercih Ettiği Şehir İstanbul

20.02.2026 15:13
Samsun nüfusuna kayıtlı 2.03 milyon kişi var; en çok İstanbul'da, en az Kilis'te yaşıyor.

Türkiye genelinde 2 milyonu aşkın Samsun nüfusuna kayıtlı vatandaş bulunurken, Samsunluların en fazla tercih ettiği şehir İstanbul oldu. En az Samsunlu nüfus ise Kilis'te kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Samsun nüfus kütüğüne kayıtlı toplam 2 milyon 32 bin 154 kişi bulunuyor. 1 milyon 392 bin 403 kişinin ikamet ettiği Samsun'da yaşayan Samsunlu sayısı 1 milyon 79 bin 619 olarak açıklandı. Samsun nüfusuna kayıtlı 952 bin 535 kişi ise başka illerde yaşamını sürdürüyor. Samsunluların memleketleri dışında en çok yaşadığı il 413 bin 585 kişi ile İstanbul oldu. İstanbul'u 95 bin 65 kişi ile Bursa, 91 bin 638 kişi ile Ankara, 54 bin 865 kişi ile Tekirdağ ve 48 bin 268 kişi ile Kocaeli izledi.

Öte yandan, Samsunluların kendi illeri hariç nüfusa oranla en yoğun bulunduğu şehir Tekirdağ oldu. 1 milyon 198 bin 69 nüfuslu Tekirdağ'da 54 bin 865 Samsunlu vatandaşın yaşaması dikkat çekti.

Samsunluların en az yaşadığı il ise 184 kişi ile Kilis olarak kayıtlara geçti. Kilis'i 334 Samsunlu ile Karaman, 343 Samsunlu ile Osmaniye, 361 Samsunlu ile Ardahan ve 398 Samsunlu ile Adıyaman takip etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

