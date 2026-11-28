Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Atatürk Havalimanı terminal binalarını, 'Terminal İstanbul' markasıyla dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik merkezi haline getiriyoruz. İlk aşamasını girişimcilerimizin kullanımına sunduğumuz Terminal İstanbul'u tüm fonksiyonlarıyla 2027'de açacağız" dedi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından bu yıl 12'incisi düzenlenen Uluslararası Öğrenci Sempozyumu üniversitenin Haliç Yerleşkesindeki gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. "Teknoloji, İnovasyon, Gelecek" temasıyla düzenlenen sempozyumun açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu Belediye Başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ile yerli ve yabancı öğrenciler katıldı.

"İnsan ömrünü uzatacak teknolojilerin geliştirildiği bir çağda uluslararası düzen Gazze'nin çocuklarının yaşam hakkını korumuyor"

Sempozyumun açılış töreninde konuşan Bakan Kacır, teknolojide yaşanan gelişmelere rağmen insanlığın en temel problemlerinin hala devam ettiğini ifade ederek, "İnsan ömrünü uzatacak teknolojilerin geliştirildiği bir çağda uluslararası düzen Gazze'nin çocuklarının yaşam hakkını korumuyor. Demek ki bilimde ve teknolojide ne kadar ilerlenirse ilerlensin bu ilerleme tek başına dünyayı daha adil, daha müreffeh ve daha insanca yaşanabilir bir yer haline getirmiyor. Bugün nükleer enerjiden yapay zekaya, biyoteknolojiden ileri imalata, teknolojinin farklı sahalarında özgün, yerli, milli ürün ve hizmetler geliştiren bir Türkiye var. Bir zamanlar hayal olarak görülen nice projeyi gerçeğe dönüştüren, öğrenilmiş çaresizlikleri zihinlerden söküp atabilen bir Türkiye var. Gençlerimizin elinden tutan, girişimcilerimize fikir aşamasından küresel pazarlara açılmalarına kadar her safhada ihtiyaç duydukları imkanları sunan, büyüme yolculuklarını hızlandıran bütüncül bir destek mekanizmasıyla bunları başardık" dedi.

"Terminal İstanbul'u tüm fonksiyonlarıyla İnşallah 2027'de açacağız"

Atatürk Havalimanı terminal binalarının Terminal İstanbul markasıyla dönüştürüldüğünü aktaran Bakan Kıcır, "Hızlı büyüme potansiyeline sahip teknoloji girişimlerimizin uluslararası pazarlara, yatırım ağlarına ve stratejik iş birliklerine erişimini kolaylaştırmak için Turcorn Yüz Programı'nı devreye aldık. Türkiye'yi dünyanın dört bir yanındaki nitelikli girişimciler ve teknoloji profesyonelleri için bir çekim merkezi haline getirmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızla birlikte Türkiye Tech-Visa Programı'nı hayata geçirdik. Atatürk Havalimanı terminal binalarını Terminal İstanbul markasıyla dünyanın en büyük girişimcilik merkezi haline getiriyoruz. İlk aşamasını girişimcilerimizin kullanımına sunduğumuz Terminal İstanbul'u tüm fonksiyonlarıyla inşallah 2027'de açacağız" şeklinde konuştu.

"Burada yalnızca öğrenen değil aynı zamanda öğreten ve buraya zenginlik katanlarsınız"

Türkiye'ye gelen yabancı öğrencilerin kurdukları bağların gelecekte gönül köprüsüne dönüşeceğini vurgulayan Kacır, "Orta Asya'dan Balkanlar'a, Kafkasya'dan Afrika'ya, Ortadoğu'dan Asya'ya dünyanın dört bir yanından üç yüz seksen bin uluslararası öğrencimiz Türkiye'de yükseköğrenim görüyor. İçinizden kimi İstanbul'un adını henüz çocukluk çağlarında aile büyüklerinden duymuştur. Kimi de ilk Türkçe kelimelerini buraya geldikten sonra öğrenmiştir. Dünyanın hangi coğrafyasından ülkemizi teşrif etmiş olursanız olun bilmenizi isteriz ki burada yalnızca öğrenen değil aynı zamanda öğreten ve buraya zenginlik katanlarsınız. Sınıflarımızda sorduğunuz her soru, laboratuvarlarda ortaya koyduğunuz her fikir üniversitelerimize yeni bir ufuk kazandırıyor. Sizin vesilenizle Türk gençleri adını yalnızca haritada gördükleri şehirleri oradan gelen bir dostlarının, bir kardeşlerinin vesilesiyle tanıyor. Bugün aynı sırayı paylaştığınız arkadaşlıklar yarın milletlerimiz arasında sarsılmaz köprülere dönüşecek. Gönül coğrafyamız derken biraz da bunu kastediyoruz. İnsan arkadaşının ailesini tanıdığı, sofrasına oturduğu, dilinden birkaç kelime öğrendiği bir memleketin sevincine de derdine de başka türlü bakıyor. Temennim Türkiye ile bağlarınızın ileride yapacağınız çalışmalara güçlü katkılar sunmasıdır. İnanıyorum ki bilgi ile hikmeti, teknoloji ile vicdanı buluşturan bir nesil olarak insanlığa umut verecek nice esere sizler imza atacaksınız" ifadelerini kullandı.

Vali Davut Gül: Kantin kartlarımızı yaklaşık 52 bin öğrencimize verdik

Sempozyumda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül ise İstanbul'un Türkiye'deki yabancı öğrencilerin yarısına ev sahipliği yaptığını belirterek, "Türkiye, dünyanın 16'ncı büyük ekonomisinde, alım gücü itibari ile 11'inci sıralarda. Cumhurbaşkanımızın Türkiye'deki eğitimi bütün dost ve kardeş ülkeler başta olmak üzere dünyaya açmayla ilgili bir hedefi var. 1 milyon dışarıdan öğrenci hedefimiz var. Bunu da sadece bina yapmakla, üniversite yapmakla değil öğretim görevlimizden üniversitemizin içerisindeki atölyelere kadar dışarıdan gelen öğrencilerinin de iyi eğitim almasıyla ilgili bütün imkanları seferber etti, ediyor. İstanbul'umuz da yaklaşık Türkiye'deki yabancı öğrencilerin yarısına ev sahipliği yapıyor. 58 üniversitemiz var. Üniversitelerimizde eğitim alan öğrencilerin oturum izinlerinden diğer işleriyle ilgili bütün mekanizmaları her bir bakanlığımız kendi açısından ayrı ayrı takip ediyor. Kredi Yurtlar Kurumumuzun 66 bin kapasitesi var ve tercih eden bütün öğrenciler yerleşti. Şu an itibarıyla da bin 700 boş kontenjanımız var. Bu çok kıymetli bir şey. Türkiye'de yaşayan öğrenciler için de kıymetli, dışarıdan gelen öğrencilerimiz için de kıymetli. Son olarak sadece üniversite için gelinmiyor, bir de bizim lise eğitimi için uluslararası imam hatipler başta olmak üzere gelen öğrencilerimiz var. Onlarla ilgili de valiliğimiz bir uygulama başlattı. İnşallah aralık ayı itibarıyla başlayacak. Bizim bir kantin kart uygulamamız var. Kantin kart uygulamamızı yaklaşık 52 bin öğrencimize verdik. Nakit olarak geçmiyor, dışarıda kullanılmıyor, sadece okul kantininde kullanılan bir kart. Buna aylık düzenli olarak ikişer bin lira para yüklüyoruz ve kantinde alışveriş yapıyor. Dışarıdan gelip, yurt dışından gelip bizim liselerde okuyan, uluslararası imam hatiplerde okuyan öğrencilerimizin tamamına bu gönülden bir öğün kartımızı vereceğiz. Her ay düzenli olarak bu parayı yükleyeceğiz. Dolayısıyla da Diyanet Vakfının, Milli Eğitim Bakanlığımızın verdiği burslara ilaveten İstanbul Valiliği olarak biz de kantin desteği vermiş olacağız" dedi.