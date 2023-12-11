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Sanayinin başkentine önemli yatırım

Sanayinin başkentine önemli yatırım Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde inşa edilen İhsaniye Barajı törenle açıldı.

Sanayinin başkentine önemli yatırım
11.12.2023 - 20:53,
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Sanayinin başkentine önemli yatırım

KOCAELİ - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde inşa edilen İhsaniye Barajı törenle açıldı. Programda konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "İhsaniye Barajı, özellikle Karamürsel ve Gölcük'ümüzün içme suyunu karşılayacak ve özellikli bir teknolojiyle yapıldı. 16 milyon metreküp içme suyu sağlayacak. Aynı zamanda 9 milyon metreküp de depolama hacmine sahip önemli bir baraj" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DSİ tarafından inşa edilen projelerin toplu açılışını gerçekleştirdi. Bu 369 projenin arasında Kocaeli İhsaniye Barajı da yer aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve DSİ tarafından yapımına başlanan Karamürsel İhsaniye Barajı, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak.

"Önemli bir baraj"

Programın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "İhsaniye Barajı, özellikle Karamürsel ve Gölcük'ümüzün içme suyunu karşılayacak ve özellikli bir teknolojiyle yapıldı. 16 milyon metreküp içme suyu sağlayacak. Aynı zamanda 9 milyon metreküp de depolama hacmine sahip önemli bir baraj. Biliyorsunuz bunların tünelleri ishale hatları da inşaatları devam ediyor. Bittiğinde özellikle Büyükşehir'imizin hizmetlerini kolaylaştıracak çalışma olacak. İlimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

"Hem Karamürsel'e hem de Gölcük'e su tedariki sağlanmış olacak"

İhsaniye Barajı'nın kente büyük katkı sağlayacağını ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "İhsaniye Barajı, 9 milyon metreküplük haznesi ve 16 milyon metreküplük su imkanıyla şehrimize çok ciddi manada katkı sağlayacak. Aslında bu kompleks bir proje. Hemen yanında Avcıdere Barajı yapılmakta. İkisinin toplamı 25.4 milyon metreküp olacak. Hem Karamürsel'e hem de Gölcük'e su tedariki sağlanmış olacak. Beraberinde inanılmaz işler yapılıyor. Sadece bu baraj tutarının bütçesel anlamda yaklaşık 4 katı büyüklüğünde bir tünel yapılıyor. Onunla birlikte 100 bin metreküplük bir arıtma tesisi yapılıyor, ishale hatları yapılıyor. Böylelikle Hem Karamürsel hem de Gölcük ilçemize su tedarik edilmiş olacak. Hatta ihtiyaç duyulması halinde Başiskele ilçemiz de buradan su imkanına kavuşacak. Bu aslında Kocaeli'nin 2028, hatta 2030 yılına kadar su ihtiyacının teminat altına alınmasına dönük bir proje" diye konuştu.

"Yapılan işin büyüklüğü açıkça ortada"

DSİ yatırımlarının devam ettiğini kaydeden Büyükakın, "Diğer bir proje ise DSİ tarafından Sakarya ve Kocaeli illerine dönük olarak Ballıkayalar Barajı tarafında yapılıyor. O projeyle de Kocaeli'nin 2040 yılına kadar su ihtiyacının tamamı karşılanmış olacak. Gerçekten devasa bir hizmet. Aslında bugün açılışı yapılan yatırıma bakılırsa, 359 tane irili ufaklı yatırım. Yapılan işin büyüklüğü de açıkça ortada" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Karamürsel, Kocaeli, Gölcük, Çevre, Enerji, Yerel, Son Dakika

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