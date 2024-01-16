 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
SANKO Holding Kurucusu Sani Konukoğlu, vefatının 30. yılında anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

SANKO Holding Kurucusu Sani Konukoğlu, vefatının 30. yılında anıldı

SANKO Holding Kurucusu ve Gaziantep Sanayi Odası'nın (GSO) Kurucu Başkanı Sani Konukoğlu, vefatının 30'uncu yıl dönümünde Gaziantep Asri Mezarlık'taki kabri başında dualarla anıldı. Anma programına, SANKO Holding Onursal Başkanları Abdulkadir, Zeki Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Başkan Vekili Fatih Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan, Cengiz, Ertuğrul, Yiğitcan ve Alperen Sani Konukoğlu, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Konukoğlu ailesi, sanayiciler, SANKO çalışanları ve emeklileri katıldı.

SANKO Holding Kurucusu Sani Konukoğlu, vefatının 30. yılında anıldı
16.01.2024 - 16:39,
Abone Ol

SANKO Holding Kurucusu ve Gaziantep Sanayi Odası'nın (GSO) Kurucu Başkanı Sani Konukoğlu, vefatının 30'uncu yıl dönümünde Gaziantep Asri Mezarlık'taki kabri başında dualarla anıldı.

Anma programına; SANKO Holding Onursal Başkanları Abdulkadir, Zeki Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Başkan Vekili Fatih Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan, Cengiz, Ertuğrul, Yiğitcan ve Alperen Sani Konukoğlu, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Konukoğlu ailesi, sanayiciler, SANKO çalışanları ve emeklileri katıldı.

Okunan duaların ardından, Sani Konukoğlu'nun mezarına evlatları ve sanayiciler tarafından karanfiller bırakıldı. Aile adına konuşma yapan SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, babalarının vefatından beri her yıl anma programında kendilerini yalnız bırakmayan katılımcılara teşekkür etti.

Gaziantep'te 1929 yılında doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra 1943 yılında ailesinin okuması yönünde ısrarlarına rağmen dokumacılığa başlayarak iş hayatına atıldı. İlk işe başlayışı kendisinin kullandığı tek tezgahla oldu. İstanbul'da 1947 yılında 24 gözlü yerli bobin makinesi yaptırarak Gaziantep'e bu kapasitede ilk bobin makinesi getirdi.

Mevcut dokumalarının kalitesini yükseltmek için 1951 yılında Halep'ten aldığı apre makinesini bir mağaraya kurarak çalışmaya başladı. İki yıl sonra ise Bursa'daki tornacılara 4 mekikli ekose gömleklik dokuyan Avrupa dokuma tezgahlarının benzer modelini yaptırıp Gaziantep'e getirdi. Böylece Gaziantep'te el tezgahlarını motorlu tezgaha dönüştürmede öncülük yaptı.

Bursa'da 1965 yılında havlu tezgahı imal ettirip, bu tezgahlar üzerine atılacak jakar makinelerini Gaziantep'teki tornacılara yaptırıp havlu imalatına başladı. Konukoğlu, 1962'de hidrofil pamuk tesisi, 1963 yılında 1500 iğ kapasiteli pamuk ipliği tesisi kurdu.

Konukoğlu, 1966 yılında "Hilal Kollektif Şirketi"ni kurdu. 25 bin iğlik iplik tesisi projesi hazırlatan Konukoğlu, 23 Şubat 1972'de inşaatına başlanan tesisin 20.000 iğlik bölümünü 1974 yılında devreye aldı.

Firmanın unvanı 1977 yılında Sani Konukoğlu'nun isminden esinlenilerek "SANKO Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ"ye dönüştürüldü. Sonraki yıllarda bilinçli ve istikrarlı adımlarla yatırımlara devam edilerek alanında çok yüksek kapasite ve kaliteye ulaşıldı.

Firmasının adı ile 1988 yılında kurulan Sankospor'un yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Sani Konukoğlu, diğer sanayicilerle birlikte 15 Ağustos 1989'da Gaziantep Sanayi Odası'nı kurdu.

Sanayi Odası'nın ilk yönetim kurulu başkanlığına getirilen Sani Konukoğlu, SANKO'nun sosyal hizmetlerini organize etmek amacıyla 11 Ekim 1989'da Sani Konukoğlu Vakfı'nın kurulmasını sağladı.

Ilımlı, mütevazı, ileri görüş sahibi, sosyal, yenilikleri çabuk kabul eden, danışan, çevresindekilere yardım yapmayı görev sayan, doğayı seven Sani Konukoğlu, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu 16 Ocak 1994'te vefat etti.

Sani Konukoğlu, sağlığında yaptığı sosyal hizmetler nedeniyle Bakanlar Kurulu'nun 27 Ekim 1997 tarih ve 30 numaralı kararı ile "Devlet Üstün Hizmet Madalyası ve Beratı"na layık görüldü. Madalya ve Berat, 27 Ekim 1997'de Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Çankaya Köşkü'nde yapılan törenle, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na teslim edildi.

Tekstil, enerji, inşaat ve ambalaj başta olmak üzere değişik sektörlerde 14 bini aşkın çalışanıyla faaliyet gösteren SANKO'nun bugün geldiği nokta, Sani Konukoğlu ve izinden yürüyen sonraki kuşakların bilinçli, planlı ve sabırlı çalışması ile mücadelesinin sonucudur.

Bu anlayışla SANKO ve Türk ekonomisine, alanlarında örnek ve öncü şirketler kazandırıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gaziantep Sanayi Odası, Sani Konukoğlu, Gaziantep, Sanko, Yerel, Yaşam, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel SANKO Holding Kurucusu Sani Konukoğlu, vefatının 30. yılında anıldı - Son Dakika


17:26
Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:32
9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30
O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:29
Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:24
Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
16:16
Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti
15:58
Meclis'te terör zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe Kilit Operasyonu ile kilit kapatıldı Meclis'te terör zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe Kilit Operasyonu ile kilit kapatıldı
15:47
ETA mahkumlarına destek veren La Casa de Papel oyuncusu İtziar İtuno'nun reklam sözleşmeleri iptal edildi ETA mahkumlarına destek veren La Casa de Papel oyuncusu İtziar İtuno'nun reklam sözleşmeleri iptal edildi

Son Dakika
17:26 Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:29 Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:32 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30 O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:24 Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
16:16 Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti
15:58 Meclis'te terör zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe Kilit Operasyonu ile kilit kapatıldı
15:47 ETA mahkumlarına destek veren La Casa de Papel oyuncusu İtziar İtuno'nun reklam sözleşmeleri iptal edildi
15:32 AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi
15:28 Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 17:53:53. #1.11#
SON DAKİKA: SANKO Holding Kurucusu Sani Konukoğlu, vefatının 30. yılında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement