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SANKO Üniversitesi'nde 10 Kasım Atatürk'ü anma programı - Son Dakika

SANKO Üniversitesi'nde 10 Kasım Atatürk'ü anma programı

10.11.2021 13:03
SANKO Üniversitesi'nde 10 Kasım Atatürk'ü anma programı

Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'üncü yılında, SANKO Üniversitesi'nde düzenlenen törenle anıldı.

Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'üncü yılında, SANKO Üniversitesi'nde düzenlenen törenle anıldı.

Edebiyat Kulübü tarafından SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonu'nda düzenlen törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ayhan Özkur, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Mesul Müdür Dr. Suat Özerbaş ile çok sayıda akademik ve idari personel ile doktor ve öğrenci katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin sunuculuğunu üstlenen Tıp Fakültesi intörn doktorlarından Süleyman Akıllı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Atatürk'e duyulan saygının temelinde sadece bu millet için yaptıklarının değil, vatan ve insan sevgisindeki samimiyetin de bulunduğunu söyledi.

Tıp Fakültesi intörn doktorlarından Buse Kaplan da, "Gözlerimiz yaşlı, yüreklerimizde Atamızı kaybetmenin büyük acısı yanında, böyle bir lidere sahip olmanın gururuyla, ebediyete intikalinin 83'üncü yılında Büyük Önder'imizi anmak için bir aradayız" dedi.

"Tüm dünyanın saygı ve takdirini kazanmış olan Atamız, en büyük eseri Cumhuriyetle, ilke ve devrimleriyle yaşamaya devam edecek" diyen Kaplan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz gençler, Büyük Önder'i anlayabilmek için öncelikle onun ilke ve devrimlerini kavramalıyız. 'Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizlerindir! Cumhuriyeti biz kurduk, O'nu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz' sözü bizlere olan güveninin de bir ispatı niteliğindedir. Emanet ettiği bu güzel vatanı ve Cumhuriyetimizi korumak ve daha da ileriye taşıyabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam etmeliyiz. 10 Kasım, sadece Atamızın ebediyete intikal ettiği için yas tuttuğumuz gün değil, Büyük Önder'imizin bilim ve irfanla açtığı yoldan yürüyeceğimize söz verdiğimiz gündür."

SANKO Üniversitesi Hastanesi İnsan Kaynakları İdari Personeli Dilek Çarık'ın, Arif Nihat Asya'nın O (Mustafa Kemal) isimli şiirini seslendirmesinin ardından, "Mustafa Kemal Atatürk" konulu kısa filmin izlenmesiyle tören sona erdi.

Törenin ardından fuaye alanında açılan Etem Çalışkan Çizgileriyle "Atatürk Porteleri Sergisi" gezildi. - GAZİANTEP

SANKO Üniversitesi'nde 10 Kasım Atatürk'ü anma programı
SANKO Üniversitesi'nde 10 Kasım Atatürk'ü anma programı
SANKO Üniversitesi'nde 10 Kasım Atatürk'ü anma programı
SANKO Üniversitesi'nde 10 Kasım Atatürk'ü anma programı

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Tıp Fakültesi, 10 Kasım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel SANKO Üniversitesi'nde 10 Kasım Atatürk'ü anma programı - Son Dakika


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