SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı'dan Gaziantep'in kurtuluşu mesajı - Son Dakika
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SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı'dan Gaziantep'in kurtuluşu mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı\'dan Gaziantep\'in kurtuluşu mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 103'üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

24.12.2024 10:32
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SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 103'üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Prof. Dr. Dağlı, "Vatan söz konusu olunca yüce Türk Milletinin karşısında hiçbir güç duramaz" dedi.

Tarih boyunca nice zaferler kazanıldığını belirten Prof. Dr. Dağlı, topraklarını korumak için düşmana geçit vermeyen 6 bin 317 evladını şehit vermiş, 7 bine yakın insanı da gazi olmuş Antep halkının tüm ülkeye ilham olduğunu belirtti. Bu destansı mücadeleden dolayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki, onlar yalnız Antep'i değil tüm Türkiye'yi kurtardılar' diyerek Anteplileri onurlandırdığını ifade eden Prof. Dr. Dağlı, mesajına şöyle devam etti: "Antepliler, Kurtuluş Savaşı döneminde yaşanılan açlık ve yokluğa rağmen düşmana karşı, yüreklerindeki vatan aşkıyla büyük bir direniş sergilediler. İşgal güçleri karşısında, hiçbir yerden yardım ve destek almadan büyük bir irade ve dayanma gücüyle direndiler. Bugün rahat yaşayabiliyorsak onlar sayesinde. Bu vatanı bizlere miras bırakan kahraman ecdadımıza layık olabilmek için ülkemizi ve milletimizi aydınlık günlere ulaştırma gayesiyle çalışmaya devam etmeliyiz".

Prof. Dr. Dağlı, "Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 103'üncü yılını büyük bir gururla kutluyor, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Antep Savunması kahramanlarımız olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum" diyerek mesajını tamamladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı'dan Gaziantep'in kurtuluşu mesajı - Son Dakika

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