SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutladı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Dağlı, gazeteciliğin özveri ve fedakarlık isteyen mesleklerin başında geldiğini belirtti. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün, Türkiye'de 1962 yılından bu yana gazetecilik mesleğini icra eden basın mensuplarını onurlandırmak için kutlandığını kaydeden Prof. Dr. Dağlı, gazetecilerin toplumun ortak sesi olduğunu vurguladı.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır" sözlerini hatırlatan Prof. Dr. Dağlı, mesajını şöyle sürdürdü: "Teknolojinin çok hızlı geliştiği günümüz dünyasında, bilgiye ulaşmak artık çok kolay. Tam da bu noktada toplumun doğru bilgiye ulaşması açısından gazetecilere büyük görevler düşmektedir. Gazeteciler, gördüklerini ve yaşanan olayları mesleğin gerektirdiği etik ve ahlaki kurallar doğrultusunda şartsız, doğru ve tarafsız bir şekilde kamuoyuna aktarmalı ve toplumun haber alma hakkını sağlamalıdır. Bu bilinçle zorlu çalışma şartlarına rağmen mesleğini büyük özveri ve fedakarlıkla icra eden gazeteciler, şüphesiz en büyük takdiri hak ediyorlar. Vefat eden basın mensuplarını rahmetle anıyor, kamuoyunun aydınlatılması için büyük özveri ve fedakarlıkla görev yapan değerli basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." - GAZİANTEP