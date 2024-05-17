SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı 19 Mayıs\'ı kutladı

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SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Güner Dağlı, Türk milletinin, tarih boyunca vatan ve bayrak uğruna büyük bedeller ödediğini, her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs gererek asla bağımsızlık mücadelesinden vazgeçmediğini belirterek, "Tarihte dönüm noktası olan 19 Mayıs 1919, bir milletin uyanışının ve millet iradesine dayanan bir devletin kurulmasının sembolüdür" dedi.

"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.' sözüyle 100 yıldır yolumuza ışık tutan Cumhuriyetimizi, geleceğimizin teminatı gençlerimize emanet etmiştir. Bu kutsal emanete sahip çıkmakta Türk gençliğinin yegane görevidir" diyen Prof. Dr. Dağlı, mesajında şunları kaydetti: "Kahraman ecdadımızın kanlarıyla yıkadığı bu toprakları, gençlerimizin her şartta sahipsiz bırakmayacağına yürekten inanıyorum. Gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü için mücadele eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum." - GAZİANTEP