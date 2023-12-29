SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, başarılarından bahsetti

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, "Kurulduğumuz günden beri göğsümüzü kabartan pek çok başarıya imza attık" dedi.

Gaziantepli Öğretim Üyeleri Baltalimanı Grubu tarafından İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen 341. Baltalimanı Toplantısı'nın konuğu olan Prof. Dr. Güner Dağlı, İstanbul'da yaşayan Gaziantepli Öğretim Üyeleri arasında olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Sağlık alanında ihtisaslaşmış Türkiye'nin ilk tematik üniversitelerinden SANKO Üniversitesi'nin güçlü bir alt yapıya ve güçlü bir ekibe sahip olduğunu ifade eden Prof. Dr. Dağlı, üstlendikleri misyon çerçevesinde Türkiye'ye katma değer sağlayacak bireyler yetiştirdiklerinin altını çizdi. Öğrenci odaklı üniversite olduklarına dikkat çeken Prof. Dr. Dağlı, üniversitenin bölümleri, laboratuvarları, eğitim-öğretim süreçleri ve öğrencilere sunulan imkanlara ilişkin paylaşımında bulundu.

Prof. Dr. Dağlı, etkin burs ve imkanlar sağladıkları öğrencilerin daha iyi eğitim alabilmeleri için güncel teknolojinin bütün imkanlarını sunmaya çalıştıklarını ifade etti. Üniversitede verilen eğitimin kalitesine değinen Prof. Dr. Dağlı, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin tüm bölümlerinin akredite olduğunu, Tıp Fakültesi'nin de çalışmalarını bu yıl sonlandıracağı ve akreditasyona başvuru yapılacağını kaydetti.

Türkiye'deki üniversitelerin, son 8 yıldır farklı kategorilerde değerlendirildiği Üniversite Araştırma Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) Raporu'nda SANKO Üniversitesi'nin 200 üniversite arasında pek çok kategoride A Plus ve A sıralamasına girdiğine vurgu yapan Prof. Dr. Dağlı, son iki yıldır yine ÜniAr tarafından mezunlara yönelik "Popüler Programların Mezun Memnuniyeti" başlıklı çevrimiçi anketler sonucunda ise tüm lisans programlarının en üst sırada olduğunu hatırlattı.

"Kurulduğumuz günden beri göğsümüzü kabartan pek çok başarıya imza attık" diyen Prof. Dr. Dağlı, "7 öğretim elemanımızın bilimsel alanda yaptıkları çalışmalar farklı kurum ve kuruluşlar tarafından ödüle layık görüldü. Bunun yanı sıra Avrupa Kardiyoloji Kongresinde ve Türk Kardiyoloji Kongresinde ilk kez bir öğrenci sözlü sunum yaptı ki bu öğrenciler bizim öğrencilerimiz idi. Üniversitemizi temsilen bu ödülleri almaya hak kazanmaları ve öğrencilerimizin başarıları bizim için gurur kaynağıdır. Bunun yanı sıra üniversitemizi ülkemizin ve dünyanın saygın eğitim ve bilim yuvalarından biri haline getirmek ve sadece sağlık alanında değil, farklı sektörlerde de katkı sunabilmek amacıyla mevcut programlarımıza ek olarak İşletme Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu kurulması için Yükseköğretim Kuruluna yaptığımız başvuru kabul edildi. Proje süreci tamamlanan, modern ve teknolojik alt yapıya sahip, sosyal, kültürel alanların bulunduğu doğa ile iç içe bir yerleşkede yapılacak kampüsümüzde önümüzdeki yıllarda farklı alanlarda da eğitim görecek öğrencilerimizle buluşacak olmanın heyecanı içindeyiz" dedi. Sadece Gaziantep'e değil bölgeye de sağlık hizmeti veren SANKO Üniversitesi Hastanesi'nin, tek çatı altında bulundurduğu 600 yatak kapasitesiyle ülkemize kazandırılan en büyük sağlık kuruluşlarından biri olduğunu bildiren Prof. Dr. Dağlı, "Bir sağlık üniversitesinin en önemli gerekliliği hastanedir. Üniversitemizin kuruluşuyla birlikte 1996 yılından beri hizmet sunmakta olan hastanemizde fiziki alanlarda bazı değişiklikler yaparak, öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin kullanımına el verişli hale getirdik. Bunun yanı sıra Total Parenteral Nütrisyon Ünitesi, Terapötik Aferez Merkezi, Kalp Merkezi, İnme Ünitesi, Yanık Ünitesi gibi yeni alanlarda çok sayıda ruhsat alındı. Tüp Bebek Merkezi, Kemik İliği Nakil Merkezi, Çocuk Endokrinoloji Bölümü, Romatoloji Bölümü, Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezi ve Organ Nakil Merkezi gibi yeni bölümler ve merkezler açıldı. Açılan bu merkezlerde çok sayıda başarılı cerrahi işlem ve ameliyat yapıldı. Böylesine son teknolojik ve her alanda sağlık hizmeti veren bir hastanemizin olması çok önemli. Bu sayede öğrencilerimiz başka hastanelere ihtiyaç duymadan bütün uygulamalı eğitimlerini, kendi hastanemizde yapabiliyorlar" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Dağlı, "SANKO Üniversitesi olarak şehrimizin ve ülkemizin kalkınması amacıyla akademik, sosyal ve kültürel başarılarımızı sürdürüp çıtayı daha yükseklere taşımayı hedefliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Gaziantep Öğretim Üyeleri Baltalimanı Grubu Başkanı Prof. Dr. Türkan Uğur Dai ise konuşmasında, Gazianteplilerin sadece kahramanlıkları ile değil nesilden nesile gelen zengin yerel kültürü ile hemşerilik bağlarıyla iş, spor, sanat dünyasında, siyasette, bürokraside, akademide yetiştirdiği başarılı kişilerle anılan örnek bir şehir olduğunu belirtti.

Toplantıya SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım ve SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci de katıldı. - GAZİANTEP