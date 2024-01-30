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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Filistin'deki İsrail zulmünü kınadı - Son Dakika
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Filistin'deki İsrail zulmünü kınadı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Filistin'deki İsrail zulmü için sert açıklamalarda bulundu. Filistin Film Günleri etkinliğine katılan Beyazgül, zulmün adının savaş değil, zalimlik olduğunu belirtti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Filistin\'deki İsrail zulmünü kınadı
30.01.2024 - 11:07,  Güncelleme: 11:42
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Harran Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Filistin Film Günleri etkinliğine katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Filistin'deki İsrail zulmü için, "Bunun adı savaş değil, bunun adı zulümdür, bunu yapanlar da zalimdir" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Harran Üniversitesi işbirliğiyle Filistin Film Günleri etkinliği düzenlendi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Konferans salonunda düzenlenen programa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, İlçe Belediye Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programda konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Filistin'de yaşananların insanlık sorunu olduğuna dikkat çekti.

"Ufacık elleriyle taş atana karşı roket kullanmak savaş değildir"

Filistin Film Günleri programında konuşan Başkan Beyazgül, "Ufacık elleriyle taş atana karşı roket kullanmak savaş değildir, Hastaneleri roketlerle vurmak savaş değildir, kadınları öldürmek savaş değildir, çocukları ayırt etmeden tanklarla ezip geçmek savaş değildir. Aslında Filistin'de yaşanan bir insanlık dramı ve bir çaresizliktir. Bütün insanlık bunu izlerken, görüyoruz ki çaresiz kalmış. Bizim ecdadımıza baktığımız zaman, Çanakkale savaşında esir düşenler anlatıyor; 'Osmanlı askerine esir düştüğümüzde, ellerindeki en güzel yiyecekleri bize veriyorlardı, kendileri kuru ekmek yerdi' diyor. Savaş yok etmek için değil ki, demek ki sizin arkanızda bir düşünce bir zihniyet var ve yok olması gereken bir zihniyet. Eğer elinize geçerse tüm insanlığı yok edecek bir zihniyetin sahibisiniz. Filistin halkının sesini duyurmak için gayret edin. Bir zulmü önleyemiyorsanız, onu duyurun demiş Hz. Ali. Biz şimdi bunu duyurma safhasındayız. -26 derecede insanlar yürüyorsa, çocuklar bu işin içerisinde varsa bütün Avrupa'da, Amerika'daki insaf sahipleri işin içinde varsa artık dünya eski dünya olmamak zorunda. Bunun adı savaş değil, bunun adı bas baya zulüm, bunu yapanların adı da zalimdir" diye konuştu.

Harran Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu da Filistin'deki duruma dikkat çekmek amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Filistin'deki İsrail zulmünü kınadı - Son Dakika


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