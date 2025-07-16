Şanlıurfa\'da 15 Temmuz ruhu diri tutuldu

Şanlıurfa'da binlerce vatandaş, ellerinde ay yıldızlı bayraklarla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programına katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Şanlıurfa'da binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Valilik öncülüğünde Rabia Meydanı'nda düzenlenen programa, Vali Hasan Şıldak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Aksoy, ilçe belediye başkanları ve ellerinde al bayraklarıyla binlerce vatandaş katıldı.

Ay-yıldızlı bayraklarla meydanı dolduran vatandaşlar, hain darbe girişiminin 9'uncu yıl dönümünde şehitleri unutmadı. Toplanan kalabalık, şehitlere saygı duruşunda bulundu ve hep birlikte İstiklal Marşını okudu. Ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Gölbaşında yaptığı konuşma ile devam etti.

Anma programına çocukları ile katılan vatandaşlar, 15 Temmuz ruhunun diri tutulması amacıyla meydanlarda olduklarını söyledi.

Program gecenin geç saatlerine kadar sürdü. - ŞANLIURFA