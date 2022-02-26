Şanlıurfa'da anneler öğreniyor, çocuklar eğleniyor - Son Dakika
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Şanlıurfa'da anneler öğreniyor, çocuklar eğleniyor

26.02.2022 17:08

Şanlıurfa'da anneler öğreniyor, çocuklar eğleniyor Haliliye Belediyesi bünyesinde yer alan Ahmet Yesevi Millet Evi'ndeki kurslar ile meslek öğrenen kadınlar hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem verimli zaman geçiriyor.

Şanlıurfa'da anneler öğreniyor, çocuklar eğleniyor

ŞANLIURFA - Haliliye Belediyesi bünyesinde yer alan Ahmet Yesevi Millet Evi'ndeki kurslar ile meslek öğrenen kadınlar hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem verimli zaman geçiriyor.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla kadınlara yönelik pozitif ayrımcılıklarını sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında bulunan Ahmet Yesevi Millet Evi, kadınların meslek öğrendiği bir merkez haline geldi. Merkezde bulunan el sanatları, kuaför, okuma yazma, dikiş nakış ve Kur-an kurslarına katılan kadınlar, uzman eğitmenlerden teorik ve uygulamalı eğitimler alıyor. Bu kurslar ile meslek öğrenen kadınlar hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de verimli vakit geçiriyor. Uygulamalı eğitim alan kadınlar kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olmaları halinde ise Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikanın sahibi oluyor. Kadınlar kurslarda eğitim görürken, çocukları ise kendilerine ayrılan oyun alanlarında gönüllerince eğleniyor.

Öte yandan, Haliliye Belediyesi tarafından "Güçlü Kadın, Güçlü Toplum" sloganıyla hizmet veren kurslara kayıtlar devam ediyor.

Şanlıurfa'da anneler öğreniyor, çocuklar eğleniyor
Şanlıurfa'da anneler öğreniyor, çocuklar eğleniyor
Şanlıurfa'da anneler öğreniyor, çocuklar eğleniyor

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Haliliye Belediyesi, Mehmet Canpolat, Ahmet Yesevi, Şanlıurfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da anneler öğreniyor, çocuklar eğleniyor - Son Dakika


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