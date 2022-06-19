Şanlıurfa'da AYT heyecanı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da AYT heyecanı

19.06.2022 11:49

- Şanlıurfa'da AYT heyecanı ÖSYM tarafından Türkiye geneli düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavının ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri Sınavı Şanlıurfa'da başladı.

- Şanlıurfa'da AYT heyecanı

ŞANLIURFA - ÖSYM tarafından Türkiye geneli düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavının ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri Sınavı Şanlıurfa'da başladı.

Türkiye genelinde düzenlenen Alan Yeterlilik Testleri Sınavı Şanlıurfa'da da başladı. Yaklaşık 2 milyon öğrencinin ter dökeceği sınavın Şanlıurfa ayağında öğrenciler sınava girecekleri okullara akın etti. Sabahın erkan saatlerinden itibaren okullara gelen öğrenciler, kapıların açılmasıyla birlikte salonlara alındı. Her sınavda yaşandığı gibi Saat 10.00'dan sonra kimsenin alınmadığı sınava yetişmek için koşanlar, son anda salona girebildi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da AYT heyecanı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da AYT heyecanı - Son Dakika
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