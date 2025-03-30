Şanlıurfa\'da Bayram Namazı Coşkusu

Şanlıurfa'daki camilerde Ramazan Bayramı dolayısıyla binlerce kişi, namaz kıldı, dua etti. Namazın ardından vatandaşlar, il protokol üyeleriyle bayramlaştı.

Şanlıurfa'da Ramazan Bayramı sabahı, kentin merkezinden ilçelerine, tüm camilerde vatandaşlar, erken saatlerden itibaren bayram namazını kılmak için bir araya geldi. Başta Balıklıgöl platosunda yer alan Dergah Camisi olmak üzere yağışlı havaya rağmen camiler vatandaşlarla doldu. Ezanın okunmasıyla bayram namazı için saf tutan vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.

Namaz sonrası, vatandaşlar il protokol üyeleri de bir araya gelerek bayramlaştı. - ŞANLIURFA