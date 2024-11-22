Şanlıurfa'da Çift Dilli Yazıt Bulundu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Çift Dilli Yazıt Bulundu

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Şanlıurfa Kızılkoyun Nekropolünde gerçekleştirilen kazılarda Grekçe ve Aramice yazıt içeren bir taş bulundu. Taş, Edessa Krallığı dönemine ait 2 bin yıllık kaya mezarına ait olduğu belirlenerek restore edildi.

22.11.2024 15:03  Güncelleme: 15:19
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(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa Kızılkoyun Nekropolünde kaya mezarlarının bulunduğu mağara girişinde çift dilli yazıt bulundu. Arkeolog Zeynep Nida Yıldırım, "Müze Müdürlüğü tarafından yürütülen kazı çalışmalarında yazıtlı taş üzerinde çift dilli Grekçe ve Yunanca yazıt bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda yazıtın 24 numaralı kaya mezarına ait olduğu tespit edildi ve bu tespitten sonra da ilgili yazıtın Müze Müdürlüğü'nün kurul kararı istinaden restorasyon çalışmaları yapıldı ve şimdi yerine kaldırdık" dedi.

Kızılkoyun Nekropolünde 2017 yılında 389 ev ile işyerinin kamulaştırılarak yıkılmasının ardından, Edessa Krallığı dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık 61 kaya mezar bulundu. Mağaralar içerisindeki kaya mezarlarda Şanlıurfa Müze müdürülüğü tarafından yürütülen çalışmalarda zemininde mozaik, ve çeşitli işlemeler bulundu. 24 numaralı kaya mezarların bulunduğu magaranın gişirişinde ilk defa çift dilli yazıt bulundu. Yapılan incelemelerde yazıtın Grekçe (Antik Yunanca) ve Aramice dillerinde yazıların olduğu tespit edildi. Ortadan ikiye ayrılmış bir şekilde bulunan taş yazıt, uzmanlar tarafından restore edilerek tekrer yerine konuldu.

Taş yazıtın üzerinde Grekçe ve Aramice yer alan yazı, "Bu anıt Kineas çocukları Zooras, Bias ve Boethos'a ve de onların çocuklarına aittir" şeklinde tercüme edildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Müdürlüğünde görevli Arkeolog Zeynep Nida Yıldırım, şunları söyledi:

"Müze Müdürlüğü tarafından yürütülen kazı çalışmalarında yazıtlı taş üzerinde çift dilli Grekçe ve Yunanca yazıt bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda yazıtın 24 numaralı kaya mezarına ait olduğu tespit edildi ve bu tespitten sonra da ilgili yazıtın Müze Müdürlüğü'nün kurul kararı istinaden restorasyon çalışmaları yapıldı ve şimdi yerine kaldırdık. Bu yazıtlı taşıtın en önemli özelliği Grekçe ve Aramice yani bu bölgede aslında bir arada yaşamış kozmopolit kültürünün özelliklerinin yansıtması açısından önemli. Bu iki kültürün bir arada yaşadığını ve ölü gömme geleneklerinin göstermesi açısından çok önemli bir taş ve bu bölgede bulundu ve biz de bunu yerine koyduk, kültürümüze de kazandırdık."

Şanlıurfa\'da Çift Dilli Yazıt Bulundu
Kaynak: ANKA

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