Şanlıurfa'da Elektrik Trafosu Patladı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Elektrik Trafosu Patladı

Şanlıurfa\'da Elektrik Trafosu Patladı

Bağlarbaşı Mahallesi'nde DEDAŞ'a ait trafo patladı, bölge karanlığa gömüldü, elektrik kesintileri devam ediyor.

31.01.2025 08:40
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Şanlıurfa'da Dicle Elektrik A.Ş.'ye (DEDAŞ) ait elektrik trafosu bomba gibi patladı. Yaşanan patlama sonrası birçok cadde, sokak ve mahalle karanlığa gömüldü.

Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde Cuma Gönüllü Parkı'nda bulunan ve birçok cadde, sokak ve mahallenin enerji ihtiyacını karşılayan trafo bomba gibi patladı. Yaşanan patlama sonrası karanlığa gömülen mahallede vatandaşlar dışarıda telefon ışıklarını kullanarak yürüdü.

DEDAŞ'ı aramalarına ve kayıt oluşturmalarına rağmen gelip gidenin olmadığını belirten vatandaşlar, sürekli yaşanan elektrik kesintilerinin son bulmasını istedi. İş yeri açık olan birçok esnafın kapı önünde odun yakarak ısınma problemini çözmeye çalıştığı görüldü. Bazı esnafların ise jeneratörler yardımı ile müşterilerine hizmet vermeye devam etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Haliliye, 3-sayfa, Ekonomi, Enerji, Yerel, Son Dakika

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