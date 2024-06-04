Şanlıurfa'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Başladı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Başladı

Şanlıurfa'da düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el emeği, göz nuru ürünler sergilendi. Vali Hasan Şıldak ve diğer yetkililer, sergilenen eserleri inceleyerek kursiyerlerden bilgi aldı. Sergi, 2 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

04.06.2024 15:00
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Şanlıurfa'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri başladı

El emeği göz nuru ürünler sergilendi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri çerçevesinde el emeği, göz nuru ürünler sergilendi.

Haliliye Halk Eğitim Merkezi bahçesinde düzenlenen serginin açılışı programına, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Haliliye Kaymakamı Serap Özmen Çetin, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, halk eğitim müdürleri, kurs eğitmenleri, kursiyerler ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından minik folklor ekibi tarafından gösteri yapıldı, türküler okundu. Gösterilerin ardından kurdele kesilerek, serginin açılışı gerçekleştirildi.

Vali Hasan Şıldak ve beraberindekiler, Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından yapılan ve stantlarda sergilenen el emeği, göz nuru eserleri inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sergiyi gezen Vali Hasan Şıldak, "Hakikaten halk eğitim merkezi sergileri işe yarıyor. Çok sayıda kurs türü ile artık binleri aşan modül seçenekleri ile insanımızın hem günlük hayatını kolaylaştıran hem onlara yeniliklere yönelik açılımlar getiren bu faydayı sağlayan, zaman geçirmelerini sosyal bir ortamda kendilerine katkı sunmalarını, gelişmelerini sağlayan çok önemli aktivite merkezleridir. Halk eğitim merkezi kursları olmadan aslında Türkiye'de pek çok şeyin eksik kalacağını görüyoruz. Bütün kurslarımızda yıl boyunca çalışan, gayret eden, kurs eğitimcilerimizin, usta öğreticilerimizi, kadrolu öğreticilerimizi, sözleşmeli çalışanlarımızın hepsini tebrik ediyorum. Bu çalışmaları başarıyla tamamladılar. Yine kursiyerlerimizi, onların ailelerini de tebrik etmek isterim, zira onlar da kendilerini geliştirmek adına bu güzel faaliyetlere katıldılar ve sonunda bu serginin açılışında buluştuk, hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kurs eğitmeni Mukaddes Kurnaz Sulu, "Halk eğitimde her yıl bu haftayı, bu şekilde kutluyoruz. Yaygın eğitimin öneminden bahsediyoruz. Bütün yıl boyunca yaptığımız ürünlerimizi sergiliyoruz. Sevgili valimiz, kaymakamlarımız, milli eğitim müdürümüz, bize bu konuda çok destek veriyorlar. Bugün hepsi geldiler, burada hep birlikte sergimizi gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz geldiler, halk talep doğrultusunda geldi. Ürünlerimizi gördüler, yıl boyu neler yaptığımızı anlattık. Birlikte inceledik, canlı performanslar sergiledik, güzel bir gündü, güzel dönüşler aldık" şeklinde konuştu.

Haliliye Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinden Betül Alakuş ise "Hocalarımız tarafından aldığımız eğitimler doğrultusunda keçe eğitimi aldık. Çocuklar için bebekler yaptık, tablolar yaptık, hediyelik ve süs eşyaları yaptık. Bugün de bizim için çok önemli bir gün, bir yıl boyunca yaptığımız eserleri bugün sergiledik" ifadelerini kullandı.

Sergi, 2 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Başladı - Son Dakika

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