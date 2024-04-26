Şanlıurfa'da korkutan yangın...Alevlere böyle müdahale ettiler - Son Dakika
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Yerel

Şanlıurfa'da korkutan yangın...Alevlere böyle müdahale ettiler

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Yeşildirek Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor ve olayda maddi hasar meydana geldiği belirtiliyor.

26.04.2024 15:02
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Şanlıurfa'da korkutan yangın...Alevlere böyle müdahale ettiler

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir apartmanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Yeşildirek Mahallesi'nde yaşandı. 3 katlı bir binanın en üst katında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

Şanlıurfa\'da korkutan yangın...Alevlere böyle müdahale ettiler
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da korkutan yangın...Alevlere böyle müdahale ettiler - Son Dakika

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