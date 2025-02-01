Şanlıurfa'da Mülteci Kadınlara Yönelik İstismar İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şanlıurfa'da Mülteci Kadınlara Yönelik İstismar İddiası

Geniş Video İzle

Şanlıurfa İl Kadın Platformu, Geri Gönderme Merkezi'nde mülteci kadınlara yönelik cinsel istismarı kınadı.

01.02.2025 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa İl Kadın Platformu, geçtiğimiz günlerde ildeki Geri Gönderme Merkezi'nde (GGM) mülteci kadınlara yönelik cinsel istismar iddialarına tepki gösterdi. Platform Eş Başkanı Gül Fehime Biliç, "Kadınların toplumdaki dezavantajları aynı şekilde her kurum ve kuruluşa da sirayet ediyor. GGM'de kapatılan kadınların erkeklere göre maruz kaldığı şiddet oranı çok daha fazladır çünkü devletin ataerkil yaklaşımı bu tür olayların artarak devam etmesine sebep olmaktadır" dedi.

Şanlıurfa İl Kadın Platformu, GGM'de görevli bir memurun, mülteci kadınlara taciz ve tecavüz girişiminde bulunduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Platform Eş Başkanı Gül Fehime Biliç, şu görüşlere yer verdi:

"Geçtiğimiz günlerde ilimizde büyük yankı uyandıran bir haber ile Geri Gönderme Merkezinde kadına yönelik taciz ve tecavüz iddiaları olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Haberde yer alan bilgilere göre GGM'de çalışan ve ismi açıkça belirtilen memurun mülteci kadınlara yönelik taciz ve tecavüz girişimlerinde bulunduğu hatta belki de taciz ve tecavüz ettiği anlaşılmaktadır. Yapmış olduğumuz araştırmalar sonucu olayların ne kadar korkunç olduğuna şahit olduk. Kadınların toplumdaki dezavantajları aynı şekilde her kurum ve kuruluşa da sirayet ediyor. GGM'de kapatılan kadınların erkeklere göre maruz kaldığı şiddet oranı çok daha fazladır çünkü devletin ataerkil yaklaşımı bu tür olayların artarak devam etmesine sebep olmaktadır. Bugün gündemden düşmeyen taciz ve tecavüz vakalarının şeffaflığa kavuşmaması tacizci ve tecavüzcüleri cesaretlendirmekte kadın mağdurların ise daha fazla geri çekilmesine, içine kapanmasına sebep olmaktadır. Olayların açığa çıkarılmaması faillerin korunması, taciz tecavüz suçlarını işleyen faillerin cezaya çarptırılmak bir yana dursun ödüllendirilir gibi terfi alması kadına yönelik suçların artmasında en önemli etkendir.

"Kadına yönelik şiddetin önlenmesi politik duruş ile mümkün olacak"

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ancak bütüncül bir politik duruş ile mümkün olacaktır. Bunun için yasal mevzuatın etkin şekilde uygulanmasının yanısıra toplumsal yapının bu yönde dönüşümü de çok önem arz etmektedir. Siyasi makamların, iktidar sahiplerinin kadına bakış açılarını kadın sorununu çözecek yönde dönüştürmeleri gerekmektedir. Ancak ne yazık ki zihniyet dönüşümüne yol açacak politikalar oluşturulmadığı gibi tam tersi istikametteki kasıtlı politik tutumları, kadınların insan haklarını koruma altına alan kanunları ve uluslararası sözleşmeleri kaldırmaya yönelik çalışmaları kaygıyla takip ediyoruz. İstanbul Sözleşmesinden hukuka aykırı olarak çekilinmesinin, kadınların yıllar süren mücadeleler ile elde ettikleri kazanımların tartışmaya açılmasının, kadınları şiddete karşı korumasız bıraktığını ve kadınların yaşam hakkının ihlaline yol açtığını, yaşanan şiddetin bir cins kırıma doğru ilerlediğini görüyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadele alanında, karar alma sürecinin kapsayıcı bir süreç olması ve tüm paydaşların rol oynamasının sağlanması gerekmektedir.

Kadına yönelik erkek-devlet şiddetine hiçbir zaman boyun eğmedik bugün de eğmeyeceğiz. GGM' de yaşanılan olayların açığa çıkması, faillerin gereken cezayı alması  için Urfa İl kadın platformu bileşenleri olarak olayın açığa çıkması ardından failler ile ilgili adli ve idari soruşturma sürecini takip edeceğimizi kamuoyuna bildiriyoruz."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Şanlıurfa, Şanlıurfa, Politika, Hukuk, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da Mülteci Kadınlara Yönelik İstismar İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:30 CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma
10:54 UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL’ye satıyorlar UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar
10:37 Asrın felaketinden iki yıl sonra ortaya çıkan yürek yakan kare Asrın felaketinden iki yıl sonra ortaya çıkan yürek yakan kare
10:18 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım
00:46 Yatırım fonları ve mevduat vergileri arttı Yatırım fonları ve mevduat vergileri arttı
14:47 Batman Çayı’ndaki ’büyü’ şişeleri için vatandaşlara uyarı Batman Çayı'ndaki 'büyü' şişeleri için vatandaşlara uyarı
14:39 Fenomen dizi final yapıyor Tarih verildi Fenomen dizi final yapıyor! Tarih verildi
14:33 Nevzat Bahtiyar’a ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi Nevzat Bahtiyar'a ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
14:32 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu
14:29 AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul’a lapa lapa kar yağacak AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul'a lapa lapa kar yağacak
14:22 Fenerbahçe’nin yıldızına sürpriz talip Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip
14:15 Kadro dışı kalmıştı Takım arkadaşını tokatlayan Süper Lig oyuncusuna bir şok daha Kadro dışı kalmıştı! Takım arkadaşını tokatlayan Süper Lig oyuncusuna bir şok daha
13:56 Kimler Geldi Kimler Geçti’nin 2. sezonundan ilk tanıtım Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2. sezonundan ilk tanıtım
13:53 Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adayı olacağım Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adayı olacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 11:58:54. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Mülteci Kadınlara Yönelik İstismar İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.