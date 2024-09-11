Neolitik Kazılar Şanlıurfa'da Devam Ediyor - Son Dakika
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Neolitik Kazılar Şanlıurfa'da Devam Ediyor

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Şanlıurfa'nın kırsal Sayburç Mahallesi'nde bulunan Neolitik Çağ'a ait ören yerinde kazı çalışmaları devam ediyor. Kazılar, bölgenin tarihsel ve kültürel zenginliğini gün yüzüne çıkarmayı hedefliyor.

11.09.2024 13:56
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(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'nın  kırsal Sayburç Mahallesi'nde bulunan Neolitik Çağ'a ait ören yerinde kazı çalışmaları sürüyor. Kazı başkanı İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eylem Özdoğan, "Urfa bölgesinin dünyanın uygarlık tarihine yaptığı katkıları göstermesi bakımından çok önemli. Bu bölgenin geçmişte nasıl bir yere sahip olduğunu daha net bir şekilde göreceğiz" dedi.

Tarihin başlangıç noktası Şanlıurfa'da Göbeklitepe, Karahantepe ve Sayburç'taki kazılarla tarihin seyrini değiştirecek yeni alanlar keşfediliyor. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Sayburç Mahallesi'nde 2021 yılında bulunan ören yerinde tarihe ışık tutacak  yeni bulgular için araştırmalar devam ediyor. Taştepeler projesi kapsamında  Sayburç'ta devam eden  kazı çalışmaları ile bölgenin tarihsel ve kültürel zenginliğini gün yüzüne çıkarması hedefleniyor.

"Yerleşik yaşamın çok zengin olduğu bir bölge"

Kazı başkanı İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eylem Özdoğan şunları söyledi:

"Sayburç kazıları 2021 yılında başladı, burada kabartmalarının bulunması üzerine Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ile çalışmaya başladık İstanbul Üniversitesi olarak. Kazı çalışmaları 2021'de başladı. Çalışmalar en başından itibaren Taştepeler projesi kapsamında sürdürülen kazılardan birisi oldu. Sayburç, 10 bin 500 yıl öncesine tarifleniyor, buradaki ilk yerleşik toplumları temsil ediyor ve dolayısıylada bu dönemi temsil eden diğer yerler ile yakın benzerlikler gösteriyor. Bu dönem insanları yerleşik yaşama yeni geçmiş, avcılıkla toplayıcılık yapan topluluklar var burada.  Kazılar halen ediyor fakat Sayburç'taki kazılar iki alanda sürdürülüyor; biri kabartmaların olduğu kesimde biri de daha güneydeki açık olduğu alanda. Urfa bölgesinin dünyanın uygarlık tarihine yaptığı katkıları göstermesi bakımından çok önemli. Bu bölgenin geçmişte nasıl bir yere sahip olduğunu daha net bir şekilde göreceğiz. Sayburç, Göbeklitepe, Karahantepe, Çakmaktepe, Sefertepe ve Gürcütepe gibi yerleşimlerde yapılan kazılar bize bu bölgedeki Neolitik kültürün yani ilk yerleşik yaşamın çok zengin ve sembolik sanatsal ögelerin çok olduğu bir ortamı yansıttı."

"Turizme katkısı olduğunu görüyoruz"

Kazıda görev alan Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nizar Polat ise "Turizm anlamında çok ciddi bir katkısı var. Bunu şehirdeki yoğunlukta da görüyoruz. Yine dönem dönem yapmamız gereken harita ölçümlerinde araziye çıktığımızda da turist yoğunluğunda da bunu çok net görüyoruz. Henüz ziyaretçilere  açılmayan işte bulunduğumuz Sayburç bölgesinde bile duyup gelen bir çok insan bir çok yerde yabancı turist var bu anlamda. Şanlıurfa Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Neolitik merkezi diyebiliriz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Neolitik Kazılar Şanlıurfa'da Devam Ediyor - Son Dakika

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