Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından ülkelerini terk ederek Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, aradan geçen 15 yılda Şanlıurfa'da yaşamlarını sürdürüyor. Kent halkıyla dostluk ve akrabalık bağları kuran göçmenler, kendi kültürlerini de şehrin sosyal yaşamına taşıyor.

Suriye'nin Deyrizor kentinde yaşayan ve iç savaşın ardından Şanlıurfa'ya yerleşen 40 yaşındaki Celal Ahmet de memleketindeki fırıncılık mesleğini Türkiye'de sürdürüyor.

Yaklaşık 9 yıl önce Şanlıurfa'da tandır fırını açan Ahmet, 3 çalışanıyla birlikte günlük 3 çuval undan ekmek üretiyor. Günde ortalama bin 500 ila 2 bin ekmek satan Ahmet, elde ettiği gelirle ailesinin geçimine katkı sağlıyor.

Şanlıurfa'da mutlu bir yaşam sürdüğünü belirten Celal Ahmet, mesleğini burada devam ettirmekten memnuniyet duyuyor. Celal Ahmet, "Bu ülkede olduğum için çok mutluyum. Allah'a şükür işimize aşığız ve işimizi severek yapıyoruz. Tandır fırınımızda 9 yıldır hizmet veriyoruz. Deyrizor ekmeği dediğimiz lavaş ekmeğini yapıyoruz. Bu bölgede bu ekmek meşhurdur. İşimiz şükürler olsun iyi, gündüzleri çalışıyoruz ve şükürler olsun ki halk iyi" dedi.

"Bu ekmek bizim vazgeçilmezimizdir"

Günlük ortalama 10 tandır ekmeği aldığını belirten Kusay Süleyman ise "Bu bizim Suriye Deyrizor'un ekmeğidir. Genellikle bizim şeker hastaları kullanıyor. Hastalara iyi geliyor. Bunun yanında beyaz ekmeğimiz de vardır. Günlük 100 kişiden fazla kişi gelip buradan ekmek alır. Ben de gelip alırım. Bu ekmek bizim vazgeçilmezimizdir" diye konuştu.