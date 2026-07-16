Şanlıurfa'da 15 Temmuz'un 10. yılı coşkusu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 15 Temmuz'un 10. yılı coşkusu

Şanlıurfa\'da 15 Temmuz\'un 10. yılı coşkusu
16.07.2026 13:03  Güncelleme: 13:05
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Şanlıurfa Rabia Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl anma programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Konuşmalarda darbe girişiminin unutulmaması ve milli birlik vurgusu yapıldı.

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına katılan vatandaşlar alana doldurdu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Şanlıurfa'daki Rabia Meydanı'nda bir anma programı düzenledi. Programa il protokolünün yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Programda konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, 15 Temmuz'un milletin hafızasına kazınan tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

15 Temmuz'un sıradan bir darbe girişimi olmadığını vurgulayan Gülpınar, devletin kılcal damarlarına sızan terör örgütünün milli iradeyi hedef aldığını belirterek, milletin o gece tanklara, uçaklara ve kurşunlara karşı imanıyla ve cesaretiyle direndiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı tarihi çağrının millet tarafından karşılık bulduğunu dile getiren Gülpınar, milyonlarca vatandaşın hiçbir tereddüt göstermeden meydanlara çıkarak demokrasiye sahip çıktığını kaydetti. 15 Temmuz gecesi 253 vatandaşın şehit olduğunu, binlerce kişinin ise gazi olduğunu hatırlatan Gülpınar, şehitlerin emanetine sahip çıkmanın ve birlik beraberliği korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Şanlıurfa'nın da 15 Temmuz gecesinde tarihi sorumluluğunu yerine getirdiğini belirten Gülpınar, "Peygamberler Şehri'nin yiğit insanları meydanları doldurarak milli iradenin yanında yer aldı. İstiklal Madalyası ile onurlandırılan bu kadim şehir, 15 Temmuz gecesinde de şanına yakışır bir duruş sergiledi" dedi.

"15 Temmuz gelecek nesillere bırakılmış büyük bir emanettir"

15 Temmuz'un yalnızca geçmişte yaşanan bir olay olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Gülpınar, bunun gelecek nesillere aktarılması gereken önemli bir emanet olduğunu söyledi. Şehitlerin ve gazilerin asla unutulmayacağını belirten Gülpınar, milli birlik ve beraberliğin korunmasının Türkiye'nin en büyük gücü olduğunu dile getirdi. Konuşmasının sonunda tüm şehitleri rahmet ve minnetle anan Başkan Gülpınar, gazilere sağlık ve afiyet dileyerek, "Rabbim devletimizi payidar, milletimizi aziz, birliğimizi daim eylesin. 15 Temmuz ruhu daim olsun. İrade bizim, zafer bizim" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da, 10. yıl anma törenlerinde meydanı dolduran vatandaşlara, şehit ailelerine ve gazilere teşekkür ederek başladı. 15 Temmuz'un Allah'ın takdiri, Cumhurbaşkanının liderliği ve en önemlisi milletin tanklara karşı gösterdiği kahramanlık sayesinde kazanılmış bir zafer olduğunu vurguladı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da 15 Temmuz'un 10. yılı coşkusu - Son Dakika

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