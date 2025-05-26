Şanlıurfa U13 Amatör Ligi Heyecanla Başladı

- Türkiye'nin en genç ilinde U13 Ligi heyecanı

Futbol akademisinin kurulduğu Şanlıurfa'da gözler U13 ligine çevrildi

ŞANLIURFA - Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip ili Şanlıurfa'da futbol akademisinin kurulmasıyla birlikte gözler Şanlıurfa U13 Amatör Ligi'ne çevrildi. Toplam 28 takımın 4 grupta mücadele edeceği ligdeki açılış karşılaşmaları kıran kırana geçti.

Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle futbol akademisinin kurulmasının ardından gözler alt yaş gruplarındaki liglere çevrildi. Şanlıurfa genelinde 28 takımın katıldığı 2024-2025 U13 Amatör Ligi hafta sonu itibariyle başladı. Takımlar 4 grupta toplam 6 maç oynayacak. Gruplarda ilk sırayı alan takımlar şampiyon olacak.

Açılış maçında kıran kırana mücadele

Dün oynanan açılış karşılaşması büyük bir mücadeleye sahne oldu. Teknik direktörlüğünü Cengizhan Meydan ve yardımcı antrenörlüğünü ise Mehmet Keresteci'nin yaptığı Yenişehirspor, güçlü rakibi Sefaspor'u 4-2 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmayı Kulüp Başkanı Hasan Kılıç ile birlikte futbolcuların yakınları da tribünden izledi. Maç sonunda duygularını paylaşan minik futbolcular, kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Yenişehirspor Teknik Direktörü Cengizhan Meydan ise, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Aylardır bu ligi bekliyorduk. Daha önce U14 ligine de oyuncularımız deneyim kazansın diye girdik. U13 liginde böyle bir başlangıç yapma hedefimiz vardı. Böyle başladığımız için de çok memnunuz. Çok çalışacağız ve böyle devam etmeyi de umut ediyoruz" diye konuştu.