Şap Hastalığına Dair Açıklamalar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Şap Hastalığına Dair Açıklamalar

Şap Hastalığına Dair Açıklamalar
15.08.2025 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Veteriner Hekimler Odası Başkanı, şap hastalığına yakalanan hayvanların kesilmesinin sakıncasız olduğunu belirtti.

Elazığ Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cazim Bulut, şap hastalığı hakkında açıklamalarda bulunarak şap hastalığına yakalanan hayvanların kesilmesinde bir sakınca olmadığını belirtti.

Elazığ Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cazim Bulut, son zamanlarda artan şap hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Şap hastalığının çiftlik hayvanları ve çift tırnaklı hayvanların viral bir hastalığı olduğunu belirten Başkan Cazim Bulut "7 tane serotipi olan A, O, C, Asya1, Asya2, Asya3 ve SAT1'den oluşan bir hastalıktır. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da 1 aya yakındır bütün illerde hayvan pazarları kapatıldı. Aynı zamanda şap hastalığının göründüğü bölgede karantina uygulaması yapılarak hastalığın bir an önce söndürülmesi amaçlanıyor. İlimizde de bazı ova köyleri Tadım, Maden'in bazı köyleri Bermaz Ovası ve Kovancılar'ın Karaçor ve Büyükçaltı, Küçükçaltı ve Gemtepe gibi köylerde henüz söndürülmemiştir fakat çalışmalar devam etmektedir. Viral hastalıklarda spesifik bir tedavi olmadığı için özellikle de destekleyici yani hayvanın direncini arttıran tedavilere yönelmektedir. Şap hastalığı sığırlarda farklı koyun ve keçilerde farklı olmaktadır. Koyun ve keçilerde daha hafif seyrederken sığırlarda daha ağır seyrediyor. Yüksek ateşle başlar, depresyon ve bir gün sonra ağız salyasının akması ve içi su dolu keseciklerin oluşması bu kesecikler patladıktan sonra yerine yaraların şekillenmesi, tırnak bölgesinde ve dişi hayvanlarda meme bölgesinde benzer belirtiler gösterir" dedi.

Hayvanların şap hastalığına yakalanma oranımın son derece yüksek olduğunu aktaran Bulut, "Hızlı ilerler birçok bulaşıcı yolları vardır. Bakıcıların rolü, ahırların birbirlerine yakın olması ve aynı merada otluyor olmaları şap hastalığının yayılmasında çok önemli faktörlerdir. Şap virüsünü çevre ısısı ve şartlarına dayanıklı olması hastalığın söndürülmemesinde de olumsuz etkileri olmaktadır. Özellikle yüksek ısılarda çabuk denatüre olurken, kış mevsiminde daha uzun yaşam süresi olabilmektedir. Özellikle sosyal medyada son günlerde ölümle sonuçlanan vakaları sıklıkla görmekteyiz. Bunun ana sebebi yaz mevsimine denk gelmesi ve hayvanların yaz stresinde olmasıdır. Bundan dolayı da ölüm oranları bir miktar artmaktadır. Oysa gerek sığırlarda gerekse de koyun ve keçilerde ölüm oranı son derece düşüktür. Daha çok, ekonomik değer açısından hastalığa bakmak gerekiyor" diye konuştu.

Bulut, "Şap hastalığının bir diğer özelliği de şap hastalığına karşı yapılan aşılama programlarında virüsün bir tipine karşı yapmış olduğumuz aşılama, diğer virüs tipine yani çapraz bağışıklık desteklenmediği için bir başka suşa karşı bağışıklık şekillenmez. Dolayısıyla yeni bir suşanın ortaya çıkmasıyla hastalık tekrar oluşabilir. Önceki yıllarda A ve O tipine karşı yapılan aşılama programları farklı tiplerin görülmesiyle giderek artmaktadır. Trivalan ve Tetrevalan ve Pentevalan aşılar, piyasaya sürüldü. Dolayısıyla daha çok ekonomik açıdan bakmak lazım. Şap hastalığının bir diğer özelliği de özellikle genç hayvanlar buzağı ve kuzuda kalp kasına virüs yerleştiği için ölüm kaçınılmaz oluyor. Şap hastası olan hayvanın kesilmesinde bir sakınca yoktur. Her ne kadar literatürlerde zeolotik bir hastalık olduğu söylense de bizim sahada ki deneyimimiz ve saha çalışmalarımız şapın insana bulaştığına dair çok ciddi olmadığı tespit edilmiştir. Bazen ellerde ve sığırların ağzında görülen lezyonlar ufak tefek görülse de çok olumsuz sonuçlar doğurmamaktadır. Dolayısıyla şapa yakalanmış bir hastanın etinin tüketiminde de insan sağlığını tehdit etmediği için olumsuz bir sonuç olmayacaktır. Alınan bütün tedbirler daha çok hayvanı şapa karşı korumada ve hastalığı söndürmek için alınana tedbirlerdir. Yani insan sağlığını olumsuz etkilediğinden dolayı alınan tedbirler değildir" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Ekonomi, Sağlık, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şap Hastalığına Dair Açıklamalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Hollanda’da sıcak hava balonu çakıldı Ölü ve yaralılar var Hollanda'da sıcak hava balonu çakıldı! Ölü ve yaralılar var
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
Çiftin plajdaki iğrenç hareketi vatandaşların tepkisini çekti Çiftin plajdaki iğrenç hareketi vatandaşların tepkisini çekti
AK Parti’ye geçen Çerçioğlu kırık topuklu ayakkabıyla protesto edildi AK Parti'ye geçen Çerçioğlu kırık topuklu ayakkabıyla protesto edildi
Kızını tekme atarak merdivenden düşürüp hastanelik eden baba tahliye edildi Kızını tekme atarak merdivenden düşürüp hastanelik eden baba tahliye edildi
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı İşte Erdoğan’dan ilk isteği Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği
Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçmesi sonrası CHP’den miting kararı Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesi sonrası CHP'den miting kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı İşte AK Parti’ye katılan 9 belediye başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı! İşte AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı
Hindistan’da bulut patlaması sele yol açtı: 37 ölü, 100’den fazla yaralı Hindistan'da bulut patlaması sele yol açtı: 37 ölü, 100'den fazla yaralı
Adana’da balkondan balkona silahlı çatışma Adana'da balkondan balkona silahlı çatışma

11:21
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
09:41
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
10:51
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu Başkan ve yakınları gözaltında
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında
10:49
Bakan Şimşek görmesin TOGG’u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
16:54
Icardi’nin görüntüsü sosyal medyayı salladı Gerçek bambaşka çıktı
Icardi'nin görüntüsü sosyal medyayı salladı! Gerçek bambaşka çıktı
16:51
23 yaşındaki Yusuf Emin yarı çıplak halde ölü bulundu
23 yaşındaki Yusuf Emin yarı çıplak halde ölü bulundu
16:49
Oyun sırasında arabanın bagajında mahsur kalan çocuk ağır yaralandı
Oyun sırasında arabanın bagajında mahsur kalan çocuk ağır yaralandı
16:48
İlk görüntü geldi Göztepeli yıldız Romulo, transfer için Almanya’da
İlk görüntü geldi! Göztepeli yıldız Romulo, transfer için Almanya'da
16:43
Emine Erdoğan, AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümünü kutladı: Gönüllerde yeşeren tüm umutlar AK Parti ile gerçekleşecek
Emine Erdoğan, AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünü kutladı: Gönüllerde yeşeren tüm umutlar AK Parti ile gerçekleşecek
16:35
BtcTurk’te milyon dolarlık hareketlilik: İşlemler durduruldu
BtcTurk'te milyon dolarlık hareketlilik: İşlemler durduruldu
16:33
Arda Turan’ın yıldızı Kevin, rekor fiyata Fulham’a gidiyor
Arda Turan'ın yıldızı Kevin, rekor fiyata Fulham'a gidiyor
16:31
Ezgi Apartmanı davasında yakalanan 2 sanık tutuklandı
Ezgi Apartmanı davasında yakalanan 2 sanık tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 12:51:18. #7.13#
SON DAKİKA: Şap Hastalığına Dair Açıklamalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.