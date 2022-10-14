Sarı listeden Maraş esnafına ziyaret - Son Dakika
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Sarı listeden Maraş esnafına ziyaret

14.10.2022 12:53
Sarı listeden Maraş esnafına ziyaret

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) seçimine az bir süre kala 'sarı liste' ekibi çalışmalarına hız verdi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) seçimine az bir süre kala 'sarı liste' ekibi çalışmalarına hız verdi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimi için çalışmalarını sürdüren 'sarı liste' esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde yürüten sarı liste Maraş Caddesi üzerinde faaliyetini sürdüren esnafı ziyaret ederek oylarına sahip çıkmalarını istedi. 22 Ekim'de esnaf ve tacirin oylarına talip olduklarını ve bu doğrultuda çalışma yürüttüklerini dile getiren Başkan Adayı Faruk Biner, "Sarı liste olarak çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede zaman zaman esnafımızı ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinliyoruz. Kentimizin ekonomisinin önemli yapı taşlarından olan esnaf ve tacirimizin sorunlarına ve taleplerine karşılık çözüm önerilerimizi kendilerini ziyaret ederek birebir aktarıyoruz. Bununla birlikte ciddi bir temsiliyet ve güçlü bir lobi oluşturmak adına mesajlarımızı net bir şekilde ifade ediyoruz. Tüm çabamız kentimizin daha vizyoner bir temsiliyete sahip olmasıdır. Esnaf ve Tacirimizin, daha güzel bir kent için, güçlü bir yönetişim anlayışı için, ulaşılabilinir olmak için samimiyetle yönetilmek için temsiliyetlerini iyi bir şekilde belirlemelerini umut ediyorum" dedi. - VAN

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Van, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sarı listeden Maraş esnafına ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarı listeden Maraş esnafına ziyaret - Son Dakika
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