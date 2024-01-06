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Sarıkamış'ta yapılan kardan şehit heykellerinin açılışı bugün yapılacak - Son Dakika
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Sarıkamış'ta yapılan kardan şehit heykellerinin açılışı bugün yapılacak

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yapılan kardan şehit askerlerin heykellerinin açılışı bugün saat 15.00'de yapılacak. Heykeller, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından açılacak.

Sarıkamış\'ta yapılan kardan şehit heykellerinin açılışı bugün yapılacak
06.01.2024 - 10:33,
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Sarıkamış'ta donarak şehit olan 90 bin askeri temsilen yapılan kardan şehit heykellerinin bugün açılışı yapılacak.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yaklaşık 15 kilometre uzaklıktan 200 kamyon kar taşınarak yapılan kardan şehit askerlerin heykellerinin yapımında 9 kişi görev aldı.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin ve ekibi tarafından yapılan heykeller, bugün saat 15.00'de etkinliklere katılması beklenen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından açılışı yapılacak. - KARS

Kaynak: İHA
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Kayak Merkezi, Yerel, Son Dakika

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