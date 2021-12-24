Sarıkamış'ta kayak sezonu açılıyor - Son Dakika

Kristal karıyla Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açılıyor.
Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde bugün yapılacak olan programla 2021-2022 kayak sezonunu resmen açılmış olacak.
Alplerden sonra kristal kara sahip olan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi 5 telesiyej, toplam uzunluğu 33 kilometreyi bulan farklı uzunluklardaki 10 pist ile kayak severlere hizmet verecek.
Son yağan karla birlikte kar kalınlığının 50 santimi bulduğu kayak merkezinde vatandaşlar gönüllerince kayma fırsatı bulacak. - KARS
Kaynak: İHA
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