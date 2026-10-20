Sarıyer Ayazağa'da sel 20 yıllık mağazayı doldurunca o anlar kamerada görüntülendi

İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağışın sele dönüştüğü Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde, sel suları 20 yıllık hazır giyim mağazasını adeta yuttu. Yaklaşık 600 metrekarelik mağazanın 1 metre 70 santimetreye kadar suyla dolduğu olayda, içerideki ürünler ve ekipmanlar su içinde kaldı. İşletme sahibi Kenan Sümer, içeride bulunan çalışanların kendilerini dışarıya zor attığını ifade ederken suların mağazaya dolduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan kuvvetli sağanak yağış, Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde sele neden oldu. Sağanak yağış sonrası meydana gelen sel ile birlikte mahallede bulunan 20 yıllık hazır giyim mağazasını su bastı. Suyun aniden ve büyük bir hızla dükkana dolması üzerine içeride bulunanlar kendilerini güçlükle dışarı attı. Yaklaşık 600 metrekarelik mağazada su seviyesi 1 metre 70 santimetreye kadar yükseldi. Selin ardından mağazadaki ürünlerin, stantların ve ekipmanların büyük bölümü çamurla kaplandı. Selin mağazaya dolduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde mağazada bulunan iki çalışanın kendilerini güçlükle dışarıya attığı görüldü.

Yıllardır emek vererek büyüttüğü mağazasını yeniden açabilmek için mücadele eden mağaza sahibi Kenan Sümer, şimdi hem yaralarını sarmaya hem de işini yeniden kurmaya çalışıyor.

"Aniden dükkana büyük bir şekilde su girdi"

Mağaza sahibi Kenan Sümer (56), aniden dükkana büyük bir suyun girdiğini ve içeride bulunan iki çalışanın kendini dışarıya zor attığını belirterek, "Burada dışarıdan, dere boyundan gelen büyük bir su kütlesiyle beraber aniden dükkana büyük bir şekilde su girdi. Hızlı bir şekilde gelince, çalışanlar kendini dışarıya zor attı. Burası 600 metrekare bir dükkan. Yaklaşık 1.70 boyunda su var. Metre küpe koyarsam bunu da 600, 900 veya bin metreküp bir su burada takriben 100 kamyon, 10 tonluk 100 kamyon suya tekabül ediyor. Ekipler sağ olsun, özellikle İstanbul Valisi Davut Gül gerçekten bir numara devlet adamı. Geldi, hemen sahaya girdi. Ekipler geldi, belediye ekipleri geldi. Ankara'dan geldi, Trakya'dan geldi, Kırklareli'den geldi. Hatta bir jandarma Trakya'lıydı onlar, sağ olsun. Hiçbiri yorulmuyorlar" dedi.

Her şey suya gömüldü

Sümer, mağazayı tekrar baştan kuracaklarını söyleyerek, "20 yıllık dükkan olduğu için zarar olarak bir şey söyleyemem. Tahmini 6-7 milyon gibi bir zararımız var, abartısız söylüyorum. Yaklaşık 4 kamyon buradan stant çıktı. Sel anında ürünler dışarı kaçtı. Tekrar baştan kuracağız. İnşallah devlet destek verir. Ciddi bir destek verirse daha da güzel olur. Hizmete devam ederiz. Bir de gönüllüler, onlar başka bir şey. Onlar çok farklıydı. Gerçekten onlardan Allah razı olsun. Çocuktan yaşlıya kadar. Çorabından iç çamaşırı, ayakkabısına, fesine kadar her şey vardı burada" diye konuştu.