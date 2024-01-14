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Sarıyer'de ev sahibinin sopalı saldırısına uğrayan genç öğrenci özür diledi - Son Dakika
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Sarıyer'de ev sahibinin sopalı saldırısına uğrayan genç öğrenci özür diledi

Sarıyer'de ev sahibinin sopalı saldırısına uğrayan Onur Yavuzyılmaz, yaşanan olayı anlattı. Yavuzyılmaz, ev sahibinin kendisine küfür etmesiyle başlayan olayda, kendisinin de küfür ettiğini ancak özür dilediğini belirtti. Ayrıca, ev sahibiyle süregelen bir kira husumeti olduğunu ve bu konunun yargıya taşındığını ifade etti. Yavuzyılmaz, ayrıca evlerine baskın yapıldığını ve tehdit edildiklerini söyledi.

Sarıyer\'de ev sahibinin sopalı saldırısına uğrayan genç öğrenci özür diledi
14.01.2024 - 18:40,
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Sarıyer'de sokak ortasında ev sahibinin sopalı saldırısına uğrayan Onur Yavuzyılmaz, "Köpeğimi gezdirip gelirken bana bir leğen su döktü. Ben de 'Neden böyle yapıyorsun?' dedim. Kendisi de 'Çıkın evimden' diyerek küfür etti. Ettiğim küfürlerle övünmüyorum, herkesten özür dilerim. Kendisi bacağıma vurduktan sonra küfür ettim. Kendisi ile 2 yıldır süregelen bir kira husumetimiz bulunmakta, kKira husumeti yargıya taşındı" dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencisi Onur Yavuzyılmaz (24), Sarıyer Rumeli Hisarı'nda iki arkadaşıyla birlikte pandemi döneminde Şuayip ve Sevgi E. çiftiyle anlaşarak evlerini 2 bin 500 lira karşılığında kiraladı. Ev sahibi kadın, iddiaya göre 5 kat artırmak istediği kirayı kabul etmeyen 3 öğrenci gençten biri olan Yavuzyılmaz'a geçtiğimiz günlerde "Evimden çıkacaksın" diye bağırıp küfür ederek sokak ortasında sopayla saldırdı. Yavuzyılmaz'ın da küfür etmesiyle kadın daha da sinirlenirken, olaydan sonra kadının akrabalarının gençlerin evini basarak tehdit ettikleri iddia edildi. Geçler polise haber vererek şikayetçi olup, koruma talebinde bulundu. 24 yaşındaki Onur Yavuzyılmaz, yaşanan saldırı ve evlerine baskın anını anlattı.

"Ettiğim küfürlerle övünmüyorum, herkesten özür dilerim"

Küfür ettiği için ev sahibinden özür dileyen Onur Yavuzyılmaz, "Ben köpeğimi gezdirdiğim sırada ev sahibimin bana hakaret etmesiyle başladı. Köpeğimi gezdirirken küfürü duydum ama bakmadım. Köpeğimi gezdirip gelirken bana bir leğen su döktü. Ben de 'Neden böyle yapıyorsun?' dedim. Kendisi de 'Çıkın evimden' diyerek küfür etti. Ben de köpeğimi bırakıp geri geldim. Sonra bu olay gerçekleşti. Ettiğim küfürlerle övünmüyorum, herkesten özür dilerim. Fakat bana kimse vurmadan ben küfür etmedim. Kendisi bacağıma vurduktan sonra küfür ettim. Ondan sonra darp raporu alıp kendisinden şikayetçi oldum. Kendisi ile 2 yıldır süregelen bir kira husumetimiz bulunmakta, kira husumeti yargıya taşındı" şeklinde konuştu.

"2 sen önce 2 bin 800 TL olan kiramızı 15 bin TL yapın ya da evimden çıkın dedi"

Can sağlıklarından endişe ettiklerini söyleyen Yavuzyılmaz, "Eve engelli bir birey olan oğlunu geçirecekler, böyle bir iddiaları var. Fakat bize 2 sene önce '2 bin 800 TL olan kiramızı 15 bin TL yapın ya da evimden çıkın' dedi. Biz bu iddianın samimi olduğuna inanmıyoruz. Bizim evimiz engelli bir bireyin yaşayabileceği bir ev değil. Haber yayınlandıktan sonra Sevgi E. isimli şahın akrabaları bizim evimizi bastı. Tehditvari şeyler söylediler. Biz de kapıyı kapatıp polisi aradık. Polis geldikten sonra da karakola gidip şikayetçi olduk. Can sağlığımızdan endişe duyup eve girmedik bir daha, 2 gündür arkadaşımızda kalıyoruz. Koruma talep ettik" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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