Şarkışla'da Yoğun Kar Kazaya Neden Oldu - Son Dakika
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Yerel

Şarkışla'da Yoğun Kar Kazaya Neden Oldu

Sivas'ta yoğun kar yağışı sebebiyle sebze yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı.

10.04.2025 21:01
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Yoğun kar yağışı kazaya neden oldu, sebze yüktü tır böyle devrildi

SİVAS - Sivas'ta gece etkili olan yoğun kar yağışı kazalara neden oldu. Şarkışla ilçesinde kontrolden çıkan sebze yüklü tır devrildi.

Sivas'ta gece yarısı başlayan yoğun kar yağışı sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Beklenmedik Nisan karı trafikte de aksamalara ve kazalara neden oldu. Sivas- Kayseri karayolu Şarkışla ilçe geçişinde H.S. idaresindeki 60 HS 080 plakalı sebze yüklü tır, kaygan yolda kontrolü kaybederek yoldan çıkıp devrildi. Kazara sürücü yaralanırken sebzeler etrafa saçıldı. Kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şarkışla'da Yoğun Kar Kazaya Neden Oldu - Son Dakika

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