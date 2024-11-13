Sarp Sınır Kapısı'nda Tır Kuyruğu - Son Dakika
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Sarp Sınır Kapısı'nda Tır Kuyruğu

Sarp Sınır Kapısı\'nda Tır Kuyruğu

Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda tır yoğunluğu nedeniyle sürücüler 4-5 gün bekliyor.

13.11.2024 09:15
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Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı olan Sarp Sınır Kapısı'nda tırlar yoğunluk oluşturdu. Karayolunun tek tarafını park ederek kapatan tır sürücüleri, sıralarının gelmesini bekliyor.

Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'ndan geçerek ihracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan tırlar, yoğunluğa neden oldu. Tır kuyruğu bu kez Artvin'in Kemalpaşa, Hopa, Arhavi ilçelerinde bölüm bölüm yoğunlaşmalara neden oldu. Tır parkları dolu olduğu için ya da sürücüler tır parklarında talep edilen ücretleri ödemek istemediği için Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sağlı sollu yol kenarına park eden tırlar, trafiğin de aksamasına sebep oldu. Sarp Sınır Kapısı'ndan geçmek için ortalama 3 ile 5 gün beklemek zorunda kaldıklarını ifade eden tır sürücüleri, duruma tepki gösterdi.

Azerbaycanlı tır sürücüsü Ulvi Memmedor, "Burada zorluk çekiyoruz. 4-5 gün burada sıra bekliyoruz. Yol kenarında beklemek zorunda kalıyoruz. Bazı bölgeler ilçeye uzak olduğundan tuvalet sorunu yaşıyoruz. Gece yol kenarında park halindeyken uyuyamıyoruz. Bize yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi.

Gürcistan'ın sınırda yeni bir sisteme geçtiği ve işlemlerin uzaması nedeniyle yoğunluk yaşandığı öğrenildi. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sarp Sınır Kapısı'nda Tır Kuyruğu - Son Dakika

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