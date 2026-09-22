Sarp\'ta vatandaş ve esnaf, azalan turizm ve TL\'nin değer kaybından yakındı

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN)- Türkiye ile Gürcistan arasında geçişlerin yapıldığı Sarp Sınır Kapısı'nda, vatandaş ve esnaf, ekonomik tablo ve turizm hareketliliğinin azalmasından yakındı. Gürcistan'a geçen vatandaşlar Türk lirasının değer kaybından yakınırken; Sarp'ta büfe işleten Bahar Çakır geçen yıla göre yoğunluğun azaldığını söyledi. Gürcistan'dan Türkiye'ye gelen bir turist ise Türkiye'deki fiyatların kendileri açısından ucuz olduğunu belirtti.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'nda Türkiye ile Gürcistan arasındaki geçişler devam ederken, sınır bölgesindeki turizm hareketliliği ve iki ülke arasındaki fiyat farkları gündeme geldi.

"TÜRK PARASININ DEĞERİ BİTTİ"

Gürcistan'a gezi amacıyla giden bir vatandaş, ülkedeki fiyatların yüksekliğinden ve Türk lirasının değer kaybından yakındı. Vatandaş, "Fiyatlar çok pahalı. Bizim Türk paramızın değeri bitti. Para diye bir şey yok ki. Gürcistan'a geçiş eskiden bir liraydı, şimdi bin 250 lira. Ben Fındıklı'dayım. Eskiden 100-150 liraya alışveriş yapıyorduk. Şimdi 100 liraya beş lari. Hesap et. Türk parası bitti" dedi.

"BÜTÜN KARADENİZ TURLARINDA GÜRCİSTAN'A TALEP VAR"

Trabzon'dan Gürcistan'a turist taşıyan tur şoförü Kenan Akçay, Sarp Sınır Kapısı'ndaki yoğunluğun yanı sıra para bozdurma konusunda yaşanan sorunlara dikkat çekti.

Akçay, "Trabzon'dan turist getiriyoruz. Bugün biraz trafik yoğunluğu vardı ancak gümrük gayet güzel çalıştı. Bugün için fena değildi. Kapılarda şöyle bir sıkıntı var, bunu bugün öğrendik. Bizim Türk tarafındaki freeshoplarda larileri çok düşük kurdan bozuyorlar. Müşterilerimize kalan larilerini Gürcistan'a geldiklerinde freeshoplarda harcamalarını söylüyoruz. Ancak burada oldukça düşük fiyata bozuyorlar. Çok kötü bir durum. Neredeyse dolandırıcılık durumuna düşüyoruz" diye konuştu.

Gürcistan'a yönelik tur taleplerinin devam ettiğini belirten Akçay, "Bütün Karadeniz turlarında Gürcistan'a talep var. Borçka'ya, Artvin'e, Kemalpaşa'ya uğrayıp Batum'a geçiyoruz. Bazen Batum'dan Tiflis'e kadar da uzanıyoruz. Gürcistan'da ekonomi Türkiye'den biraz daha iyi" dedi.

Türkiye'ye gezi amacıyla gelen Gürcistan vatandaşı bir turist ise Türkiye'deki fiyatları kendi ülkesiyle kıyaslayarak, "Türkiye çok iyi. Çok iyi. Gürcistan'dan geldim. Türkiye ucuz" dedi.

"GEÇEN SENEKİ YOĞUNLUK BU SENE YOK"

Sarp Sınır Kapısı yakınında büfe işleten Bahar Çakır ise geçen yıla kıyasla bu yıl turist yoğunluğunda azalma olduğunu söyleyerek, şöyle dedi:

"Geçen sene çok yoğundu, çok kalabalıktı. Geçen sene daha fazla potansiyel vardı. Ama bu sene aynı yoğunluk yok, öyle hissediyoruz. Bence o tarafa bağlı da olabilir. Biraz memnuniyetsizlik var sanırım. Hava şartları da çok müsait değil. Karadeniz şartlarında havalarımız bu sene çok sıkıntılı. Çok yağışlı geçti. Genelde Türkiye'den geçen turistler, yani kendi ülkemizden giden insanlar, oradan çok memnun kalmadıklarını söylüyorlar. İnsanların konuşmalarından, birbirlerine tavsiye etmediklerini düşünüyorum."