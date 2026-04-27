Savaşın izleri Gürsu\'da siliniyor

Gürsu Belediyesi, Avrupa dayanışma programı dahilinde gençlik çalışmaları yürüttüğü EURODESK Gürsu Temas Noktası vasıtası ile 45 genci daha Gürsu'da ağırladı. 'Savaşların Gölgesinde Gençlik Çalışanı Olmak' projesi kapsamında gelen gençlere, ülkelerindeki savaşın izlerini unutturmak, kriz dönemlerinin etkilerini unutturmak, çatışma bölgelerindeki gençlerin uyumunu sağlamak amacıyla faaliyetler gerçekleştirildi. 45 genç Gürsu'da oldukça verimli bir programa katıldı.

Sosyal Kumbara Derneği ile ortaklaşa düzenlenen proje kapsamında Kosova, Filistin, Azerbaycan, Bosna Hersek ve Filistin'den gelen 45 öğrenci Gürsu'da buluştu. Gönül elçilerinin temel amacı, uluslararası görünürlük, kültürel diplomasi ve sosyal sorumluluk alanında verimli çalışmalar yapabilmekti. Amaçlarına fazlası ile ulaşan gençler, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ı makamında ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Özellikle savaş coğrafyasından gelen gençlerimize kucak açmak, ülkemizin de hem bölgesel hem de genel politikasıdır. Biz Avrupa Dayanışma Onayı olan ilk belediyeyiz. EuroDesk Gürsu çalışmalarımız oldukça dikkat çekiyor. Bu grubumuzun geliş amacı daha da önemli. Bu nedenle kendilerini ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

EuroDesk Gürsu olarak bugüne kadar 527 genç Gürsu'da ağırlandı, 128 genç ise dünyanın farklı ülkelerinde eğitim alarak, gençlik fırsatları ile tanıştı. - BURSA