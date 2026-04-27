Savaşın izleri Gürsu'da siliniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Savaşın izleri Gürsu'da siliniyor

Savaşın izleri Gürsu\'da siliniyor
27.04.2026 13:54  Güncelleme: 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürsu Belediyesi, Avrupa dayanışma programı dahilinde gençlik çalışmaları yürüttüğü EURODESK Gürsu Temas Noktası vasıtası ile 45 genci daha Gürsu'da ağırladı.

Gürsu Belediyesi, Avrupa dayanışma programı dahilinde gençlik çalışmaları yürüttüğü EURODESK Gürsu Temas Noktası vasıtası ile 45 genci daha Gürsu'da ağırladı. 'Savaşların Gölgesinde Gençlik Çalışanı Olmak' projesi kapsamında gelen gençlere, ülkelerindeki savaşın izlerini unutturmak, kriz dönemlerinin etkilerini unutturmak, çatışma bölgelerindeki gençlerin uyumunu sağlamak amacıyla faaliyetler gerçekleştirildi. 45 genç Gürsu'da oldukça verimli bir programa katıldı.

Sosyal Kumbara Derneği ile ortaklaşa düzenlenen proje kapsamında Kosova, Filistin, Azerbaycan, Bosna Hersek ve Filistin'den gelen 45 öğrenci Gürsu'da buluştu. Gönül elçilerinin temel amacı, uluslararası görünürlük, kültürel diplomasi ve sosyal sorumluluk alanında verimli çalışmalar yapabilmekti. Amaçlarına fazlası ile ulaşan gençler, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ı makamında ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Özellikle savaş coğrafyasından gelen gençlerimize kucak açmak, ülkemizin de hem bölgesel hem de genel politikasıdır. Biz Avrupa Dayanışma Onayı olan ilk belediyeyiz. EuroDesk Gürsu çalışmalarımız oldukça dikkat çekiyor. Bu grubumuzun geliş amacı daha da önemli. Bu nedenle kendilerini ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

EuroDesk Gürsu olarak bugüne kadar 527 genç Gürsu'da ağırlandı, 128 genç ise dünyanın farklı ülkelerinde eğitim alarak, gençlik fırsatları ile tanıştı. - BURSA

Kaynak: İHA

Gençlik, Gürsu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Savaşın izleri Gürsu'da siliniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’a suikast girişiminde saldırganın İsrail Ordusu tişörtü komplo teorilerini tetikledi Trump'a suikast girişiminde saldırganın İsrail Ordusu tişörtü komplo teorilerini tetikledi
Fenerbahçe taraftarı RAMS Park’a ulaştı Fenerbahçe taraftarı RAMS Park'a ulaştı
İsrail Başbakanı Netanyahu, yine tehditler savurdu İsrail Başbakanı Netanyahu, yine tehditler savurdu
Galatasaray yönetimi, tüm tribünleri sarı-kırmızılı bayraklarla donattı Galatasaray yönetimi, tüm tribünleri sarı-kırmızılı bayraklarla donattı
Valilikten İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı Valilikten İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı
15 yaşındaki kaleciye forma bulunamayınca çözümü bakın nasıl ürettiler 15 yaşındaki kaleciye forma bulunamayınca çözümü bakın nasıl ürettiler

14:10
Kan donduran olay Stadyum tuvaletinde ceset bulundu
Kan donduran olay! Stadyum tuvaletinde ceset bulundu
13:36
Bütün dünya Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor
Bütün dünya Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor
13:10
Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı
Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü? Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı
12:30
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
12:02
ABD, BAE ve Katar’daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
ABD, BAE ve Katar'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
11:58
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor Metruk binada dehşete düşüren görüntü
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor! Metruk binada dehşete düşüren görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 14:14:13. #7.12#
SON DAKİKA: Savaşın izleri Gürsu'da siliniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.