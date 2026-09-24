Şebinkarahisar’da GES eylemi: “GES yapılsın ama doğru yere yapılsın” - Son Dakika
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Şebinkarahisar’da GES eylemi: “GES yapılsın ama doğru yere yapılsın”

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Şebinkarahisar’da GES eylemi: “GES yapılsın ama doğru yere yapılsın”
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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde Çiftlik ve Avutmuş mahallelerinde yapılması planlanan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesine karşı yurttaşlar yürüyüş ve basın açıklaması düzenledi. Bölge sakinleri, yenilenebilir enerjiye karşı olmadıklarını, ancak tarım arazileri ile meraların korunmasını istediklerini söyledi.

Haber: Barış TÜYSÜZz

(GİRESUN) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde Çiftlik ve Avutmuş mahallelerinde yapılması planlanan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesine karşı vatandaşlar yürüyüş ve basın açıklaması düzenledi. Bölge sakinleri, yenilenebilir enerjiye karşı olmadıklarını, ancak tarım arazileri ile meraların korunmasını istediklerini söyledi.

Şebinkarahisar'da Çiftlik ve Avutmuş mahallelerini kapsayan bölgede planlanan GES projesine yönelik tepkiler düzenlenen yürüyüşle sürdü. Proje alanı olarak duyurulan Yumru Kaya mevkisinde bir araya gelen yurttaşlar, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar, projenin yerinin yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Çiftlik Mahallesi Muhtarı Ramazan Tergek, itirazlarının güneş enerjisine değil, santral için seçilen yere olduğunu vurguladı. Tergek, "GES'e karşı değiliz. Yanlış yere GES yapılmasına karşıyız. Güneş enerjisi üretelim, ülkemizin enerjisine katkı sağlayalım. Ama bunu yaparken tarım toprağımızı, meramızı, yaban hayatımızı ve doğamızı yok saymayalım" dedi.

Projenin planlandığı alanın tarım ve hayvancılık için kullanıldığını söyleyen Tergek, bölgede endemik bitkilerin de bulunduğunu belirterek, "Enerji üretmek için neden verimli tarım arazilerimizi feda etmek zorundayız" diye sordu. Tergek, yetkililerden projeyi yeniden değerlendirmelerini, alternatif alanları araştırmalarını ve bölgede yaşayanların görüşlerini dinlemelerini istedi.

"BAŞVURDUK AMA SESİMİZİ DUYURAMADIK"

Avutmuş Mahallesi Muhtarı Çetin Eraslan, kurumlara yaptıkları başvurulardan sonuç alamadıklarını söyledi. Valiliğe ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne gittiklerini belirten Eraslan, "Meralarımızda hayvanlarımız otluyor, arazilerimiz ekilip biçiliyor. Daha ne yapmamız, ne söylememiz gerekiyor? Maalesef sesimizi duyuramadık. Elimizden geleni yapacağız, sonuna kadar direneceğiz" dedi.

Eraslan, yaklaşık 220 dönümlük alanın GES projesine ayrıldığını ileri sürerek, projenin çevresindeki tarım arazilerinde üretimin nasıl sürdürüleceğinin de açıklığa kavuşturulmasını istedi.

"TOPRAĞIMIZ OLMAZSA GELECEĞİMİZ OLMAYACAK"

Programda söz alan vatandaşlar da toprağın geçim kaynakları ve gelecek kuşaklar için taşıdığı önemine dikkati çekti. Bir yurttaş, "Toprak anadır. Toprağımız olmazsa geleceğimiz olmayacak. Üretim olmazsa gelecek nesillere ne bırakacağız" diye sordu.

Proje alanında ekip biçtiği bir arazi bulunduğunu söyleyen başka bir yurttaş ise 1914'te Sarıkamış'ta şehit düşen dedesine ait Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma tapu bulunduğunu öne sürdü. Arazinin resmi kayıtlarda Hazine arazisi olarak göründüğünü belirten yurttaş, bu durum nedeniyle kullandığı toprağın GES projesi kapsamına alındığını söyledi.

Kaynak: ANKA
ŞebinkarahisarÇiftlikGiresunEnerjiTarımÇevreYerelSon Dakika

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