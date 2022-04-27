Seçer: "Birlik ve beraberlik içerisinde aşamayacağımız engel yok" - Son Dakika
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Seçer: "Birlik ve beraberlik içerisinde aşamayacağımız engel yok"

27.04.2022 14:44
Seçer: "Birlik ve beraberlik içerisinde aşamayacağımız engel yok"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, her zaman esnaf, sanatkarlar ve odaların yanında olduklarını belirterek, "Bizler sizler için varız. İnşallah, gelecek günler bugünlerden çok daha iyi olacak.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, her zaman esnaf, sanatkarlar ve odaların yanında olduklarını belirterek, "Bizler sizler için varız. İnşallah, gelecek günler bugünlerden çok daha iyi olacak. Bu güçlü millet birlik, beraberlik içerisinde olursa aşamayacağı hiçbir engel yok" dedi.

Seçer, Mezitli'de esnaf odalarınca düzenlenen iftar programına katıldı. Tutulan oruçların kabul olması dileğinde bulunarak konuşmasına başlayan Başkan Seçer, "Burada esnaf kardeşlerimiz var. Ramazan'ın bereketi ve fazileti bu. İnsanları bir araya getirebiliyor. Dini bayramlarımızın da geleneklerimizin de bu güzel ve özel özellikleri, birliğimize, beraberliğimize muazzam katkı sağlıyor, kuvvetlendiriyor. Mutluyuz, beraberiz" ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Başkan Seçer, görüş ve parti farklılıklarının ilişkilerde kopukluk oluşturmaması gerektiğini söyledi. Bu doğrultuda hareket ettiklerini kaydeden Seçer, "Bütün kardeşlerimizin kimliğinde Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Bu bayrak altında dinimiz bir. Bakın iftarda bir araya geldik. Kur'anımız, kitabımız bir, Allah'ımız bir. Bizi ne ayırabilir? Bundan da öte değerler var mı? Bayrağımız bir. Biz bu ülke için çalışacağız" diye konuştu.

"Bizler sizler için varız"

Özellikle oda başkanlarının Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ilişkilerinden memnun olmalarının kendilerine güç verdiğinden bahseden Seçer, "Bizler sizler için varız. Mersin zaten güzel ve zengin bir kent. Daha da zengin olalım. Herkes mutlu olsun. Fakir fukara kalmasın. Herkesin işi olsun, caddelerimiz, sokaklarımız tertemiz olsun, ihya olalım. Hepimizin arzusu bu. İnşallah gelecek günler bugünlerden çok daha iyi olacak. Bu güçlü millet, birlik, beraberlik içerisinde olursa aşamayacağı hiçbir engel yok. Ben buna canı gönülden inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Ortak paydada birleşiyoruz"

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da birlik ve beraberliğin her zaman devam etmesi gerektiğini belirterek, "Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Siyasi düşüncesi ne olursa olsun, etnik kimliği ne olursa olsun, doğduğu yer, geldiği memleket neresi olursa olsun artık burada ortak paydada birleşiyoruz" dedi.

Mezitli Kaymakamı Ahmet Erdoğdu ise bu tarz ortamların birliği ve beraberliği güçlendirdiğini ifade ederek, "Bugün de hem kamu yöneticileri olarak hem yerel yöneticiler olarak, toplumumuzun en önemli kesimini, en geniş kesimini oluşturan esnaflarımızla bir araya gelmek nasip oldu" diye konuştu. - MERSİN

Seçer: Birlik ve beraberlik içerisinde aşamayacağımız engel yok
Seçer: Birlik ve beraberlik içerisinde aşamayacağımız engel yok
Seçer: Birlik ve beraberlik içerisinde aşamayacağımız engel yok

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Vahap Seçer, Mezitli, Mersin, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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